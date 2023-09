Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Radu Vâlcan a dezvăluit detalii neștiute din culise. Care a fost cel mai greu moment

Radu Vâlcan a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare din culisele emisiunii Insula Iubirii, în cadrul unui interviu exclusiv AntenaPLAY.

Cinci cupluri și-au testat povestea de iubire la Insula Iubirii sezonul 7 și ispitele au fost acolo să demonstreze dacă există sau nu fidelitate în relații. La bonfire, concurenții au avut ocazia de-a sta de vorbă cu Radu Vâlcan, îndrăgitul prezentator al show-ului de la Antena 1.

Descoperă în rândurile de mai jos ce confesiuni a făcut acesta la interviurile Insula Iubirii, de pe AntenaPLAY.

Radu Vâlcan, interviu exclusiv pentru AntenaPLAY. Ce dezvăluiri a făcut după sezonul 7 și ce s-a aflat despre culisele emisiunii Insula Iubirii

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru AntenaPLAY, Radu Vâlcan a dezvăluit cum a început rolul său de prezentator la Insula Iubirii, care a fost cel mai greu sezon, dar și prin ce moment dificil a trecut, la filmările sezonului 6.

„Insula Iubirii și pentru mine a fost o necunoscută atunci când am început, când am fost la primul sezon, pentru că și eu am fost la casting, am mai spus-o în nenumărate ocazii. Odată ce am trecut de probă și am fost anunțat că voi fi prezentatorul acestui reality cumva știam formatul original, începusem să mă uit pe sezoanele care erau difuzate în Statele Unite, dacă îmi aduc aminte, la vremea respectivă, și încercam cumva să îmi dau seama dacă sunt potrivit pentru așa ceva. Am ajuns la sezonul 7 și mă consider puțin mai matur, mă consider mai înțelept.

Lumea mă întreabă care a fost cel mai greu sezon, pentru că au fost totuși șapte. Toate au fost grele, cred că primul a fost cel mai greu pentru mine. Și a mai fost un sezon extraordinar de greu, sezonul 6. Îmi aduc aminte, trebuia filmat în Republica Dominicană. Se dăduse starea de urgență și în momentul acela au fost sistate filmările și din acea secundă cred că au mai trecut în jur de două săptămâni până ce am mai putut să plecem acasă, pentru că nu mai aveam cu ce să plecăm din acel loc. Fiind la capătul lumii, ai mei erau deja bolnavi, răciți...A fost crunt, a fost extrem de crunt. Aveam senzația că nu mai putem să plecăm de acolo. Am avut noroc că de la Paris am prins ultimul avion către București. Din acel moment s-au închis toate zborurile”, a mărturisit vedeta.

Tot în cadrul acestui interviu, Radu Vâlcan a oferit și detalii din culise mai puțin știute de public. Acesta a explicat că ceea ce se întâmplă la casting poate să fie diferit de ceea ce se întâmplă pe insulă, din punct de vedere al comportamentului concurenților. În plus, acesta a oferit detalii despre psihologul emisiunii:

„Fiecare sezon are particularitățile lui. Primele cinci sezoane a fost o echipă de producție, în ultimele două sezoane a fost o altă echipă de producție, fiecare cu viziuni diferite, fiecare dintre echipe a avut un mod diferit de-a aborda problemele concurenților acolo, pentru că oamenii vin la emisiune, se înscriu la casting și sunt într-un fel, însă ceea ce afișează ei pe insulă poate să fie total diferit. Fiecare sezon e diferit, fiecare concurent e diferit (...). Există un psiholog, de la primul sezon și până acum, care i-a monitorizat mereu. Un psiholog specializat, pentru oricând este nevoie de suport”, a mai completat acesta.

Poți urmări interviul integral cu Radu Vâlcan pe AntenaPLAY, pentru a descoperi ce alte confesiune surprinzătoare a mai făcut acesta, după experiența din Thailanda.

Insula Iubirii continuă în AntenaPLAY! Interviuri exclusive cu favoriții sezonului 7, după Marea Finală

Foștii participanți din sezonul 7 Insula Iubirii revin într-o serie de interviuri în care retrăiesc momente din cadrul show-ului, mărturisesc ce a însemnat pentru ei experiența Insula Iubirii și cum li s-a schimbat viața din acel punct, care au fost lecțiile pe care le-au învățat și cum a contribuit participarea la emisiune la evoluția lor până în prezent.

Interviurile exclusive cu cei care au făcut parte din experiența celui mai dur test al fidelității vor fi vizionate în AntenaPLAY, secțiunea Interviurile Insula Iubirii. Publicul o să afle detalii neștiute din culisele Finalei de la concurenții acestui sezon, dar și cum le-a schimbat viața participarea la emisiune.

Cele mai picante informații ale testului de fidelitate vor fi spuse, fără ezitare, de către cuplurile din sezonul 7 Insula Iubirii, dar și de ispitele care au fost la vile. De asemenea, sezonul 7 integral poate fi vizionat pe AntenaPLAY.