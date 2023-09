Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Romeo Vasiloni a dezvăluit ce s-a întâmplat între el și Ema Oprișan în România. Ce a zis

Romeo Vasiloni a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre el și Ema Oprișan, în cadrul unui interviu exclusiv AntenaPLAY, după Insula Iubirii sezonul 7.

Cinci cupluri și-au testat povestea de iubire la Insula Iubirii sezonul 7 și ispitele au fost acolo să demonstreze dacă există sau nu fidelitate în relații.

De-a lungul celor 21 de zile petrecute în Thailanda, ispita Romeo Vasiloni a încercat să se apropie de Ema Oprișan. După emisiune, tânărul a dezvăluit ce s-a întâmplat cu el și concurenta după ce au ajuns în România, ce sentimente a avut cu adevărat, dar și numeroase alte detalii importante pentru fanii emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, de la Antena 1. Descoperă în rândurile de mai jos ce confesiuni a făcut Romeo Vasiloni la interviurile Insula Iubirii, de pe AntenaPLAY.

Romeo Vasiloni, interviu exclusiv pentru AntenaPLAY. Ce dezvăluiri a făcut ispita despre Ema Oprișan, după Insula Iubirii sezonul 7

La ultimul bonfire, Ema Oprișan a anunțat faptul că alege să părăsească singură Thailanda. Acum, Romeo Vasiloni a dezvăluit ce s-a întâmplat între el și concurentă atât la Insula Iubirii sezonul 7, cât și după ce au ajuns în România.

„Pentru mine, experiența la Insula Iubirii, ca și ispită, a fost cea mai mișto și cea mai intensă și cea mai emoțională experiență pe care am trăit-o într-un show televizat. Adică nu știu, a fost unic! Ca să zic într-un cuvânt: unic. Eu am venit foarte deschis în a crea o conexiune și se pare că am și făcut-o până la urmă. Și nu știu dacă mă așteptăm neapărat, dar sunt foarte spontan și niciodată nu mă aștept la ceva anume, pentr că viața ne poate oferi surprize la fieacare pas, surprize la care noi nu ne așteptăm. Nu mă așteptam să fie atât de intens și să fac o conexiune atât de intensă. Am descoperit un alt Romeo, mai sensibil, mai emoțional, am oferit sprijin Emei, am ascultat-o. Mi-am dat seama că are nevoie de așa ceva, s-o asculte, s-o ajute. Mi-am dat seama că Ema este o femeie care are nevoie de ajutor, avea nevoie. Nu știu acum dacă mai are sau nu, dar chiar avea nevoie de ajutor”, a mărturisit ispita, la interviurile Insula Iubirii sezonul 7.

Mai mult decât atât, Romeo Vasiloni a dezvăluit și cum o privește el pe Ema Oprișan, dar și ce s-a întâmplat în Thailanda și ce sentimente au fost între ei, de fapt:

Romeo Vasiloni la interviurile Insula Iubirii sezonul 7 de pe AntenaPLAY

„Ema este o femeie care are foarte multe calități, dar și defecte. Dar mi-am dat seama că este o femeie bună în adâncul sufletului, este o femeie frumoasă, după cum se vede. Nu pot să zic că m-a atras foarte mult fizicul ei, eu nu mă bazez pe fizic. Eu mă bazez foarte mult pe conexiuni și pot să spun că eu am creat o conexiune cu ea. Am empatizat foarte mult cu ea ca și om, ca și femeie. Are un suflet bun și asta este cea mai importantă calitate pe care am văzut-o la ea.

Ema a fost, cred, cea mai grea încercare de până acum, în interacțiunea cu o femeie. Nu puteam să glumesc cu ea, s-o iau și s-o arunc în apă, sau să fac anumite gesturi, pentru că se supăra și nu mai vorbea cu mine. Dacă eram prea distant se supăra, dacă eram prea insistent iar nu era bine. A fost cea mai grea interacțiune pe care eu am avut-o cu o femeie, dar perseverența și faptul că eu am fost acolo de fiecare dată când ea a avut nevoie au făcut-o să prindă încredere și într-un final să mă vadă ca pe omul de care a avut nevoie pe insulă”, a recunoscut Romeo Vasiloni.

Tot în interviurile Insula Iubirii de pe AntenaPLAY, ispita a explicat și de ce Ema Oprișan a preferat să nu își arate pe deplin adevăratele sentimente:

„A fost o conexiune, dar ea cumva a vrut să se sustragă și nici nu o judec, pentru că ea este și mamă, în fața televizorului vrea să ascundă puțin aparențele, nu vrea să fie transparentă total. Și tocmai de asta cred că a ascuns foarte mult, dar cu siguranță a simțit mult mai mult decât a arătat. Cea mai mare frică a ei a fost că eu joc un rol acolo”, a mai completat ispita Romeo Vasiloni.

