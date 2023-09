Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Ce părere are Claudia despre noua relație a lui Bogdan. De ce s-au despărțit, de fapt

În cadrul celui mai recent episod din Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, Claudia Florescu a vorbit deschis despre motivele care au dus la despărțirea dintre ea și Bogdan Cîrlan. Concurenta de la Insula Iubirii, sezonul 7 a oferit detalii în exclusivitate.

Claudia și Bogdan de la Insula Iubirii, sezonul 7 au părăsit reality show-ul logodiți, însă odată ajunși acasă, lucrurile s-au schimbat pentru ei. În interviul acordat la 6 luni după finalizarea filmărilor, concurenții de la Insula Iubrii sezonul 7 au anunțat că au luat-o pe drumuri separate. La acel moment, Bogdan a dezvăluit că despărțirea ar fi fost ideea fostei sale logodnice și că el încă suferă și nu poate trece peste.

Acum însă, în cadrul unui nou episod din Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, Claudia a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce a stat, de fapt, la baza separării lor. Mai mult decât atât a vorbit despre relația lor în prezent, dar și despre noua iubită a lui Bogdan.

De s-au despărțit Claudia și Bogdan de la Insula Iubirii, sezonul 7 de fapt. Concurenta a dat cărțile pe față

În cadrul celui mai recent episod din Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, Claudia a clarificat motivele pentru care a acceptat cererea în căsătorie, dar și ce a dus la ruptura logodnei.

„Înainte să spun „DA”, i-am spus lui Bogdan și am spus și când am fost întrebată dacă vreau să plec cu el din emisiune, am zis că înainte să răspund, aș vrea să îl întreb pe el dacă afară, ar fi decis să îmi arate prin fapte, nu prin vorbe. Dacă el la bonfire-ul final îmi spunea „nu voi reuși” sau „nu voi fi în stare să îți demonstrez prin fapte, aș fi zis „nu”. Însă el mi-a zis că după ce ieșim de acolo, îmi poate demonstra doar prin fapte. Dacă eu știam și eram convinsă că afară va fi același Bogdan, nu aș fi spus „da”, a explicat concurenta de la Insula Iubirii, sezonul 7.

Aceasta a mai povestit că după întoarcerea în țară, au petrecut sărbătorile împreună cu familiile lor, și-au făcut planuri de viitor, însă „lucrurile au rămas tot pe loc”.

„Într-o zi l-am luat, ca de obicei, la masă și foarte civilizat, i-am spus că relația noastră nu mai poate continua. Faptul că m-am reîntors în România și timp de un an de zile am rămas pe aceeasi scară, pe mine m-a nemulțumit. Am avut o perioadă foarte, foarte grea și nu am abandonat tocmai pentru că credeam în el, în iubirea noastră, îl iubeam foarte mult”

„Însă, când ne-am, întors de pe Insulă, lucrurile erau total diferite. Eram schimbată, iubirea noastră undeva se consumase și din partea mea și a lui. Eu sunt foarte sigură, doar că el nu a vrut să vadă și a decis să o luăm pe drumuri diferite. El, inițial, nu a fost de acord, dar după nu a avut încotro și a trebuit să fie de acord”, ținut să adauge aceasta.

Claudia de la Insula Iubirii, sezonul 7 a mai dezvăluit că după despărțire, au rămas în relații bune și contină să țină legătura și acum și să se ajute reciproc. Aceasta a ținut să mai precizeze că nu a ajuns pe Insulă cu un plan și că dacă ar fi vrut să se despartă de Bogdan acolo, ar fi făcut-o în timpul show-ului.

Ce părere are Claudia de la Insula Iubirii, sezonul 7 despre noua relație a fostului ei logdnic

Recent, Bogdan de la Insula Iubirii, sezonul 7 a dezvăluit că este într-o relație și iubește din nou. Concurentul a mărturisit că femeia pe care o are alături îl acceptă „așa cum este”, lucru ce a deranjat-o profund pe fosta lui logodnică

„Persoana cu care este în momentul de față îl acceptă așa cum este și îi este aproape. Și atunci am simțit nevoia să îl întreb: „Tu crezi că nu te-am acceptat așa cum ești? Sau nu ți-am fost aproape? și el mi-a zis: „Ba da. Tu m-ai acceptat cum am fost eu, până nu am vrut să mai fac nimic”, a povestit Claudia de la Insula Iubirii, sezonul 7.

„Eu i-am stat aproape de când ne-am cunoscut, până în ziua de azi și după ce ne-am despărțit. Și el mi-a fost aproape. Și chestiile acelea m-au deranjat, m-au făcut să mă simt un nimic”, a mai adăugat ea.

Cu toate acestea, concurenta de la Insula Iubirii, sezonul 7 își dorește tot ce e mai bun pentru bărbatul cu care a fost la un pas de a se căsători și alături de care are multe amintiri.

„Nu știu dacă, cu adevărat el este pregătit pentru o nouă relație. Și sper pentru el să fi închis cu trecutul lui pentru că altfel nu poate să se decide 100% într-o relație, într-o cunoștere. Dacă el a simțit nevoia să spună că este într-o relație după o săptămână, mă bucur pentru el și ceea ce îmi doresc eu mie să îi dea și lui”, a spus femeia.