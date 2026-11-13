Ionuț Mocăniță, mărturisire în fața ispitei Andrușca la Insula Iubirii. Ce așteaptă înainte să facă primul pas

Ionuț Mocăniță este tot mai apropiat de ispita Andrușca. Iată ce i-a mărturisit.

Ionuț Mocăniță și ispita Andrușca sunt tot mai apropiați. Tânăra pare să îl înțeleagă cel mai bine din vila din Thailanda și îi oferă sprijinul de care are nevoie concurentul în momentele actuale.

După un început greoi, cei doi și-au dat seama că se înțeleg foarte bine și au continuat să iasă la date-uri și să se confeseze.

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Ionuț Mocăniță, mărturisire în fața ispitei Andrușca la Insula Iubirii

În ciuda apropierii vizibile, Mocăniță a ținut să menționeze că indiferent de sentimentele pe care le va dezvolta pe parcursul show-ului față de Andrușca, va aștepta să se încheie testul pentru a duce lucrurile mai departe.

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Ionuț Mocăniță i-a spus Andrușcăi că a dezvăluit la testimoniale că este atras de ea, iar ispita l-a provocat să o sărute. Mocăniță însă dorește să poarte mai întâi o discuție cu Claudia și abia apoi să se gândească la o nouă relație.

„Și, cum ți se pare viața cu mine?” o întreabă el.

„Destul de liniștită aș putea spune”, răspunde ispita. „Îmi place că ești cuminte, la locul tău...”

„Mă bucur”, spune Mocăniță.

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„Dacă o să ieșim de aici și se va arăta să se vrea mai mult sau Doamne ferește”, afirmă Mocăniță la testimoniale. „Și cu un plan de prietenie, și mai mult, atunci cu siguranță o s-o întreb mai multe și o să văd și ea cât de deschisă este.”

Concurentul a mărturisit în repetate rânduri că Andrușca îi oferă liniștea de care are nevoie, că știe când să vorbească și ce să îi spună. Totodată, ispita feminină a spus cum consideră ea că trebuie să fie femeia de lângă Mocăniță: să îl pună mereu într-o lumină bună și să fie bună gospodină.

„Atracția se vede și se simte. Cred că se vede și din exterior, dar se reține”, mai spune ea.

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„Dacă o să mergi la dream date, după ce termini de mâncat, cere un espresso”, îl îndeamnă Marco pe Mocăniță.

„E bun?” întreabă Mocăniță.

„Nu știu, întreab-o pe Gabriela”, răspunde Marco.

„O să fie așa cum o să fie”, spune Mocăniță. „Câte materiale o să aibă Bianca.”

„Nu puteai să te abții la infinit”, e de părere Andrușca. „La un moment dat îți dai seama că trebuie să-i dai sufletului ce-și dorește, nu să faci doar ce trebuie să faci.”

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„Puteam să plec de aici ca persoana cea mai puternică care a reușit să se abțină până la final, dar mi-am dat seama că dacă n-o să aibă valoare pentru mine, n-are rost”, spune Marco.

„Eu am o morală, am explicat-o”, spune Mocăniță. „Gândesc puțin diferit la partea asta. Și nu mă regăsesc în asta.”

„Ce-i cu figurile astea pe tine?” întreabă Gabriela.

„Încântat, Muceniță”, îi spune tânărul.

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„De ce a trebuit să fiu cineva care nu am fost niciodată doar ca să înerc să proiectez o imagine pe care nu o am?” se întreabă Gabriela. „Și asta se vede, pare forțat, pare dezastruos și pare rău. Ăsta e un test al sentimentelor și e ceva în care ar trebui să te lași ghidat de sentimentele tale. La naiba cu imaginea ta, cu freza ta perfectă... E, pur și simplu, Domnul Perfect.”

Mocăniță îi cere opinia Andrușcăi, însă tânăra nu zice nimic.