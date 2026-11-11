Narcis Bujor, dezvăluiri despre Bianca Iotu de la Insula iubirii. Ce se întâmpla între ei când Nattasha Black nu era de față

Narcis Bujor a vorbit despre apropierea dintre el și Bianca Iotu, mărturisind că el a vorbit mai mult la început cu Nattasha Black. Iubita lui Remi Dobre i-ar fi spus lui Narcis Bujor că îl vede ca ispita supremă, iar mai apoi au ajuns treptat să se apropie tot mai mult.

Narcis Bujor i-a oferit ghirlanda, la prima ceremonie, Nattashei Black. Cei doi au vorbit la început, însă mai apoi ispita și Bianca Iotu s-au apropiat tot mai mult. Narcis Bujor recunoaște că voia să vorbească mai mult cu bruneta, însă, în același timp, își dorea ca Remi Dobre să vadă imagini cu Bianca Iotu alături de el.

Bianca Iotu și Narcis Bujor de la Insula iubirii nu s-au apropiat de la început

Narcis Bujor a povestit că el și Bianca Iotu nu s-au apropiat de la început, asta pentru că blondina stătea cu toate ispitele, în timp ce el își dorea să vorbească mai mult cu Nattasha Black. Ispita spune că ajunsese să vorbească cu Bianca Iotu atunci când iubita lui Lorenzo nu era de față.

Narcis Bujor voia ca Remi Dobre să vadă imagini cu Bianca Iotu alături de el

Articolul continuă după reclamă

Narcis Bujor spune că, deși cu Bianca Iotu petrecea mai puțin timp decât cu Nattasha Black, era suficient pentru a o descoase pe blondină și pentru a afla ce probleme are în relație, ca mai apoi cei doi să se apropie tot mai mult.

Ispita a declarat că voia ca Remi Dobre să vadă imagini cu Bianca Iotu alături de el.

Citește și: