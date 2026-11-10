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Ce sport practică Prințul Marco de la Insula Iubirii. Concurentul este campion la o disciplină despre care puțini români au auzit

Marco Dăscăliuc, cunoscut de telespectatori drept Prințul Marco, a devenit unul dintre personajele despre care se vorbește intens, în prezentr. Participarea la Insula Iubirii l-a adus în atenția publicului, însă puțini cunosc detaliile despre activitatea pe care a desfășurat-o înainte de apariția pe micul ecran. Concurentul are un trecut legat de sporturile de contact, iar în cele ce urmează, veți descoperi mai multe detalii.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 14:25 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 14:49
Ce sport practică Prințul Marco de la Insula Iubirii | Instagram
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Prințul Marco, unul dintre concurenții care au atras atenția în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, are un trecut sportiv despre care puțini telespectatori cunosc detalii. Înainte să devină cunoscut prin intermediul reality-show-ului, concurentul a practicat wushu, o disciplină originară din China, care îmbină tehnicile de luptă cu exercițiile fizice complexe. Mai mult, acesta a obținut titlul de campion național și a participat la competiții internaționale.

Deși wushu nu se numără printre sporturile foarte populare în România, această disciplină are o istorie îndelungată și presupune un nivel ridicat de pregătire fizică. Prințul Marco a făcut parte din Clubul Sportiv Metrorex din București, unde s-a antrenat și a participat la întreceri de profil.

Ce este wushu, sportul în care Prințul Marco a obținut rezultate importante

Wushu este un termen care desemnează artele marțiale chinezești, fiind cunoscut și sub denumirea de kungfu. Această disciplină reunește mai multe stiluri și tehnici de luptă, dezvoltate de-a lungul timpului, și pune accent atât pe pregătirea fizică, cât și pe coordonare, echilibru și autocontrol.

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Sportul este împărțit în două categorii competiționale importante. Prima dintre ele, taolu, presupune executarea unor combinații de mișcări și tehnici specifice artelor marțiale. Acestea pot include lovituri, sărituri, exerciții de echilibru și folosirea unor arme tradiționale. Evoluțiile sportivilor sunt punctate de arbitri, în funcție de dificultate și de precizia execuției.

A doua disciplină este sanda, care presupune confruntări directe între doi adversari. În timpul meciurilor sunt permise anumite lovituri de brațe și picioare, dar și tehnici de proiectare. Competițiile se desfășoară în condiții stricte, iar participanții sunt repartizați în funcție de categoria de greutate.

Prin urmare, wushu nu înseamnă doar luptă, ci și o pregătire complexă, care presupune rezistență, rapiditate, disciplină și multă muncă.

Ce rezultate a obținut Marco în competițiile de arte marțiale

Trecutul sportiv al concurentului de la Insula Iubirii include mai multe participări la întreceri de profil. Unul dintre cele mai importante momente din cariera sa a avut loc în 2009, când a obținut titlul de campion național la categoria sa, în proba Qingda - Light Contact.

În același an, Prințul Marco a participat și la o competiție internațională, unde a reușit să urce pe podium, clasându-se pe poziția a treia. La acea vreme, acesta reprezenta Clubul Sportiv Metrorex din Capitală.

Rezultatele sale nu s-au limitat însă la competițiile din România. În 2010, Marco a ajuns la Campionatul European de Wushu, desfășurat în Antalya, Turcia. Acolo a concurat la proba Sanshou, în categoria de 60 de kilograme, și a încheiat întrecerea pe locul al zecelea.

Un alt moment din parcursul său sportiv datează din 2011, când numele său s-a regăsit printre participanții unei gale de sporturi de contact organizate la Roma, în Italia. De această dată, era programat să intre în ring pentru o confruntare de kickboxing.

Prințul Marco, în centrul atenției la Insula Iubirii după apropierea de Gabriella Barbu

În prezent, Prințul Marco este urmărit de public datorită experienței sale din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Acesta a intrat în competiție alături de soția sa, Bianca Ghiurcă, femeia cu care formează un cuplu de aproximativ zece ani și alături de care este căsătorit de trei ani.

Experiența din Thailanda a adus însă schimbări importante în relația lor. Pe parcursul emisiunii, concurentul s-a apropiat de ispita Gabriella Barbu, iar relația dintre cei doi a depășit limitele unei simple prietenii. În cadrul date-ului special de 24 de ore, cei doi au întreținut relații intime, concurentul mărturisind ulterior că nu regretă ceea ce s-a întâmplat.

Cu toate acestea, Prințul Marco a recunoscut că nu și-ar fi dorit ca soția sa să vadă imaginile surprinse în timpul experienței din emisiune. Mai mult, acesta a povestit că a încercat să împiedice difuzarea înregistrărilor, după ce a descoperit o cameră video.

Clasament
Prințul Marco de la Insula Iubirii
Bianca și Marco de la Insula Iubirii
Clasament

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