Ispita Nicoleta de la Insula iubirii are probleme în sarcină! Ce verdict i-au dat medicii: „Nu am voie”

Recent, blonda a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care își arată burtica de gravidă. Fanii au fost surprinși de cât de bine arată Nicoleta Dragne, care a reușit să își păstreze trupul sexy chiar și în perioada sarcinii.

„Nu știu de ce, dar pana acum nu am reușit sa fac măcar o poza cu burtica. Știu ca sunt mame care se pozează săptămânal, eu nu am un motiv pentru care nu am făcut treaba asta pana acum, dar am spus sa împărtășesc cu voi primele poze❤️”, a dezvăluit Nicoleta Dragne pe pagina sa de Instagram.

„A fost greu primele luni, pentru că eram tot timpul închisă în baie, îmi era rău tot timpul. Acum, momentan, de vreo lună stau în pat, pentru că am avut ceva complicații și nu am voie să mai depun efort. Eu am muncit și m-am agitat foarte mult la atelier, pentru că a fost foarte aglomerat. Și probabil că am ridicat niște chestii pe acolo ce nu trebuia”, a spus Nicoleta Dragne, în cadrul emisiunii prezentată de Dan Capatos, arată cei de la Spynews.