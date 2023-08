Iulian Clonț a dezvăluit ce s-a întâmplat când a ieșit la un date cu Simona Alexuc, la Insula Iubirii sezonul 7. Ce a descoperit

Iulian Clonț a dezvăluit ce s-a întâmplat atunci când a ieșit la un date cu ispita Simona Alexuc, într-una dintre edițiile emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

Atunci când Radu Vâlcan a anunțat că e timpul pentru un alt date, Iulian Clonț i-a surprins pe mulți atunci când a ales să iasă cu Simona Alexuc. După întâlnire, concurentul a făcut o dezvăluire surprinzătoare la testimonial, la Insula Iubirii sezonul 7.

Iulian Clonț a ieșit la un date cu ispita Simona Alexuc și a dezvăluit ce descoperire a făcut, la Insula Iubirii sezonul 7

Iulian Clonț a mărturisit într-una dintre ediții că va încerca să iasă cu toate ispitele la câte un date. Până în prezent s-a ținut de promisiune și, la una dintre întâlniri, acesta a ales să meargă cu Simona Alexuc.

Cei doi s-au bucurat de o zi plină de activități și, la final, au putut savura un picnic romantic pe plajă și un pahar de vin Wine Crime. Cei doi au stat de vorbă și au părut că se înțeleg de minune, lucru ce l-a surprins în mod plăcut pe concurentul de la Insula Iubirii sezonul 7.

Iulian Clonț și Simona Alexuc la date, savurând vinul Wine Crime, la Insula Iubirii sezonul 7

„Date-ul a fost foarte frumos, am fost încântat că am putut să am o discuție și să pot să comunic cu cineva, să comunic, nu doar să barez niște intenții”, a fost descoperirea făcută de Iulian Clonț.

„Chiar ești mișto!”, i-a zis ispita Simona Alexuc.

Practic, concurentul a recunoscut că s-a simțit mult mai bine în prezența blondinei față de alte ispite de la Insula Iubirii sezonul 7.

Întâlnirea lor a fost una reușită și decorul exotic din Thailanda s-a completat perfect cu un pahar de vin rose de la Wine Crime.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.