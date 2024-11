Iustina Luchian de la Insula Iubirii și fetița ei au fost externate din spital. Cum arată camera Ivanei Nectaria

Iustina Luchian, fosta concurentă Insula Iubirii sezonul 8, a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă în urmă cu 4 zile.

Chiar dacă doar ce a devenit mămică pentru prima dată, la vârsta de 27 ani, Iustina își ține fanii aproape pe contul de Instagram, arătându-le mereu momente din viața ei.

Iustina de la Insula Iubirii și fetița ei au ajuns acasă

Ieri ea le-a povestit urmăritorilor săi pe Insta Story că ea și Ivana au ajuns în sfârșit acasă și s-au bucurat enorm să vadă cum sora ei, care va fi și nașa fetiței, au amenajat camera.

Iustina a fost copleșită de emoție când a văzut camera plină de baloane și pătuțul Ivanei decorat atât de frumos.

Proaspăta mămică a împărtășit cu fanii ei câteva imagini din camera Ivanei Nectaria, fiind foarte recunoscătoare că a avut ajutoare de nădejde pentru a amenaja camera bebelușei.

“Efectiv nu pot să vă explic fericirea și bucuria pe care o am în acest moment în suflet. Astăzi am venit acasă cu cea micuță și ne-am pus la somn toți 3. Am dormit până mai devreme, cea micuță încă doarme, i-am mai dat ceva să pape și a adormit la loc, dar nu pot să vă explic cât de fericită sunt și cât de mult mă poate împlini acest copil într-un timp atât de scurt. Efectiv sunt înnebunită după ea, nu-mi văd viața fără ea și nu știu cum am trăit până acum fără ea”, a mai spus Iustina pe Insta Story, vizibil emoționată.

Iustina s-a bucurat că în sfârșit a putut să se odihnească mai bine și a dormit mai multe ore împreună cu Ivana când au ajuns acasă.

După ce a făcut turul camerei fetiței ei și le-a arătat urmăritorilor ei că acasă o aștepta și un tort roz cu numele Ivanei scris pe el, Iustina s-a filmat în oglindă purtând o pereche de colanți mulați și un tricou negru.

Deși a născut de doar 4 zile, tânăra pare că și-a revenit complet, având un corp de invidiat. Ea a zis că urmează să povestească cum a fost pentru ea nașterea și a dezvăluit că, deși uneori mai are mici dureri, se simte foarte bine.

Cornel s-a apropiat de ea în timp ce Iustina se filma în oglindă, a sărutat-o și i-a zis că arată extrem de bine pentru o femeie care doar ce a născut.

“Cât de bine arăți! Nici nu zici că ai născut”, i-a zis Cornel soției sale.

Iustina încearcă să rămână prezentă pe rețelele de socializare cât de mult poate, acum că a devenit mămică, și le oferă adesea urmăritorilor ei prilejul să vadă momente importante din viața ei și a familiei ei.

