Cornel Luchian de la Insula Iubirii, în lacrimi cu puțin timp înainte de a deveni tată a cincea oară. Cum l-a surprins Iustina

Iustina și Cornel din sezonul 8 Inusla Iubirii sunt în culmea fericirii de când a venit fiica lor pe lume. Printre imaginile pe care le-a publicat proaspăta mămică pe rețelele sociale se numără un filmuleț în care tăticul apare extrem de emoționat.

Iustina a publicat pe contul ei de Instagram un videoclip în care Cornel apare extrem de emoționat, încercând să-și astmpere lacrimile.

„Ești pregătit?

Da. Am emoții

Ai emoții tu?

Da”, a fost dialogul dintre Iustina și Cornel de la Insula iubirii.

Cornel Luchian de la Insula Iubirii, sezonul 8 a devenit tată pentru a cincea oară după ce Iustina a adus-o pe lume pe fiica lor. Ivana Nectaria, așa cum se numește micuța, s-a născut pe în dimineața zilei de marți, 20 octombrie 2024, la ora 7:29, așa cum a anunțat proaspăta mămică. Cei doi au dat vestea prin intemermediul unei imagini adorabile publicate în mediul online.

„Tati era mai emoționat decât mine! Om sensibil și gingaș”, a tranmsis Iustina despre Cornel.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Iustina de la Insula Iubirii, chiar înainte să nască

În zilele anterioare, Iustina a dezvăluit că se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru venirea pe lume a fiicei sale. Cuplul de la Insula Iubrii, sezonul 8 cumpărase deja pătuțul și alte câteva hăinuțe pentru micuța lor.

La spital, ei au întâmpinat-o pe aceasta cu baloane care să marcheze momentul atât de special.

Cu toate acestea, până în ultima clipă, tânăra mămică s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate care i-au dat bătăi de cap.

Aceasta a povestit, plângând, în mediul online că s-a luptat cu o răceală, pe care, fiind însărcinată, nu a putut so o tradeze cu medicamente. Anterior, aceasta mai povestise și că a fost nevoită să își scoată verigheta pentru că i s-au umflat foarte tare mâinile.

„Am răcit. Nu mai răcisem de doi ani și am răcit chiar acum, în momentul nepotrivit, când nu poți să iei medicamente. Beau doar cei și stau la pat. Super. Tot ce îmi doream, o răceală, chiar acum, pe ultima sută de metri, când mă pregătesc să nasc. Însă, eu sunt o persoană activă și nu-mi place să stau la pat. Am stat ieri jumătate de zi și mi-a ajuns. Aștept să vină Cornel de la fotbal și să mergem să cumpărăm ultimele lucruri pentru bebelină. (…) Plâng, că sunt supărată. Am răcit”, a spus Iustina de la Insula Iubirii, sezoul 8 pe InstaStory.