Iustina de la Insula Iubirii a născut. Prima imagine cu Ivana Nectaria publicată de soția lui Cornel

Iustina de la Insula Iubirii, sezonul 8 a născut chiar în dimineața zilei de 29 octombrie 2024. Soția lui Cornel a publicat în mediul online prima imagine cu bebelușa.

Iustina de la Insula Iubirii, sezonul 8 a născut în urmă cu doar câteva ore. Soția lui Cornel a publicat și prima imagine în care apare cu fiica lor.

Proaspăta mămică s-a fotografiat pe patul de spital, cu micuța în brațe, la doar câteva ore după ce a adus-o pe lume pe Ivana Nectaria. Aceasta a ales să nu-i arate chipul fiicei sale și a lui Cornel, dar pe fața fostei concurente de la Insula Iubirii, sezonul 8 se citește fericirea. Cu un zâmbet larg, aceasta este extrem de bucuroasă că și-a întâlnit, în sfârșit, micuța.

Iustina de la Insula Iubirii, sezonul 8 a născut. Prima imagine cu Ivana Nectaria publicată de soția lui Cornel

Înainte de a publica prima imagine cu beblușul ei și al lui Cornel, tânăra mămică a dat vestea că a născut tot prin intermediul unui Instastory.

În imaginea postată, apar o mulțime de baloane și un mesaj scurt prin care anunță că Ivana Netaria a venit pe lume. Micuța s-a născut în dimineața zilei de marțui, 29 octombrie 2024, la ora 07:28.

„Te iubesc. 29.10.2024 - 07:28”, a scris Iustina pe Instagram.

În urmă cu doar câteva zile, fata apărea în lacrimi în mediul online și dezvăluia că se confruntă cu o problemă de sănătate majoră.

„Am răcit. Nu mai răcisem de doi ani și am răcit chiar acum, în momentul nepotrivit, când nu poți să iei medicamente. Beau doar cei și stau la pat. Super. Tot ce îmi doream, o răceală, chiar acum, pe ultima sută de metri, când mă pregătesc să nasc. Însă, eu sunt o persoană activă și nu-mi place să stau la pat. Am stat ieri jumătate de zi și mi-a ajuns. Aștept să vină Cornel de la fotbal și să mergem să cumpărăm ultimele lucruri pentru bebelină. (…) Plâng, că sunt supărată. Am răcit”, a spus Iustina de la Insula Iubirii, sezoul 8 pe InstaStory.

Recent, aceasta a mai apelat la ajutorul mămicilor din comunitatea sa după ce s-a confruntat cu o altă problema apărută în urma sarcinii. Iustina a povestit că i s-au umflat foarte mult degetele și din această cauză, a fost nevoită și să își scoată vergheta.

Ce semnificație are numele ales de Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, sezonul 8 pentru fiica lor

Deși o mare parte dintre telespectatori au crezut că până la finalul emisiunii cei doi se vor despărți, destinul i-a adus într-un alt punct al vieții, unul cu totul special.

Iustina a bănuit încă din timpul filmărilor că ar putea fi însărcinată, însă nu s-a așteptat în totalitate la o astfel de întorsătură uimitoare. După ce fosta concurentă a decis că ar fi cazul să facă un test de sarcină, tânăra a avut parte de surpriza vieții ei și i-a dat vestea cea mare lui Cornel, chiar la bonfire-ul final.

După ce au revenit în țară, Iustina și Cornel de la Insula Iubirii sezonul 8 au anunțat și că așteaptă o fetiță, dar și ce nume au ales pentru micuță.

Mai exact, fiica lor va purta numele de Ivana - Nectaria, și se va naște în luna noiembrie, aducându-le multă bucurie în suflet și împlinire pe toate planurile.

Ivana-Nectaria este un nume cu totul special și rar întâlnit la noi în țară. Ivana are origini slave și este interpretat ca „har divin” sau „dar de la Dumnezeu” pentru că poartă o puternică conotație religioasă. În aceși timp, Nectaria „Nectaria” este un nume feminin de origine greacă și face referire la „cea care este dulce ca nectarul”. Numele este deseori asociat cu ideea de frumusețe, dulcețe și generozitate, dar și cu băutura zeilor sau a sfinților.