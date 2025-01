Iustina și Cornel Luchian de la Insula Iubirii, clipe de coșmar în mijlocul nopții. Au plecat pe jos, prin pădure, să caute ajutor

Iustina și Cornel Luchian au trecut prin momente de coșmar în vacanța de Sărbători. Cuplul de la Insula Iubirii, sezonul 8 a rămas blocat timp de 5 ore cu mașina în zapadă, pe un drum pustiu. Cei doi au fost nevoiți să plece pe jos, prin pădure, pentru a găsi ajutor.

La scurt timp după botezul fiicei lor, Iustina și Cornel Luchian de la Insula Iubirii, sezonul 8 au avut parte de un incident care se putea termina destul de rău. Cei doi au vrut să se bucure de câteva clipe petrecute în cuplu și au organizat o scurtă escapadă în Maramureș.

Pe drumul de întoarcere spre casă, ei au vrut să facă un mic ocol, însă totul s-a transformat într-un coșmar. Cei doi au rămas blocați cu mașina în zapadă, timp de 5 ore și au fost nevoiți să plece pe jos, prin pădure, să caute ajutor.

Iustina a povestit întreaga pățanie pe contul ei de Instagram, unde a postat și un videoclip cu mașina blocată în zapadă. Soția lui Cornel a povestit că s-au abătut de la drumul prinicipal spre Suceava, pentru a face câteva poze, dar nu s-au mai putut întoarce.

Oricând au încercat să sune la 112, apelul lor a rămas fără răspuns și după câteva ore, petrecure în pustietate, conștienți că nu îi va găsi nimeni acolo, au pornit pe jos până în cea mai apropiată localitate.

„Împotmoliţi în zăpadắ timp de 5 ore, fără semnal, noaptea, într-o pădure. Totul a început așa:

Am plecat din Maramureș, din minivacanta pe care am avut-o, și ne îndreptam spre Borca, unde ne așteptau părinții și Ivana.

Pe drum, unde începea județul Suceava, am văzut un drum forestier și am zis să facem plimbare și câteva poze. Am mers cu mașina cam 20-25 de minute (ce căutam atât de departe, nici noi nu știm). La un moment dat, ne- am gândit să îintoarcem mașina, pentru că deja se întuneca și ne grăbeam să ajungem acasă la lvana.

Nu era niciun loc unde am fi putut întoarce, așa că am încercat să facem asta din trei mișcări. Din prima mişcare, am rămas cu spatele în zăpadă și, de acolo, nu am mai reușit să ieşim. Am încercat ore întregi să scoatem mașina, în toate modurile posibile, dar fără rezultat. Afară era deja beznă, ningea, si mi se părea că aud toate animalele posibile

Am sunat de zeci de ori la 112, de pe ambele telefoane, dar nu aveam semnal”, și-a început fosta concurentă Insula Iubirii, sezonul 8 poveste.

„După două ore de încercări fără rezultat, ne-am gândit să stăm în maşină și să așteptăm să treacă cineva pe acolo. Era pustiu. Nu trecea nimeni, iar Cornel insista să îl las să meargă singur până la strada principală, care era la oră de mers pe jos. I-am spus că nu pleacă fără mine, dar mie îmi era frică să ies din maşină (totuși, eram într-o pădure, fără semnal, în întuneric total)

La un moment dat, el a adormit, iar eu mă tot gândeam la o soluție. Eram sigură că părinții își fac 1000 de gânduri. îmi era teamă să mergem prin pădure, dar nici nu voiam să așteptăm până dimineața, așa că am riscat și am plecat împreună spre strada principală. Între timp, tot, sunam la 112, dar fără succes.

După ceva timp, am dat peste un canton silvic si ne-am dus să vedem dacă e cineva acolo. Din păcate, nu era nimeni, așa că ne-am continuat drumul încă 20 de minute

La un moment dat, am prins o liniuță de semnal și am reușit să ne sunăm părinții ca sắ îi liniștim si să le spunem că suntem bine. Aveam mesaje și apeluri de la toate cunoștințele cu care fắcusem revelionul.

Am ajuns la strada principală, dar era la fel de beznă ca în pădure. Am mers pe jos, sperând cắ în maximum 5 minute vom ajunge la ◦ casă sau ◦ pensiune. Am făcut semne la vreo 10 maşini, dar nimeni nu oprea. La un moment dat, au oprit niște domni (nu mai aveam nicio speranţă cắ va opri cineva)

Le-am povestit ce ni s-a întâmplat, iar ei au fost foarte drăguți și ne-au dus la prima pensiune aflată la 25-30 de minute de mers cu mașina,

Acolo, I-am găsit pe domnul proprietar, care avea un jeep de munte și s-a oferit Să ne ajute. Am mers înapoi în pădure, am scos maşina și ne-am îndreptat spre casă,.

Vreau să vă spun că, și atunci când am prins semnal, am încercat sắ sunăm la 112, dar nu suna. Dacă ți se întâmplă ceva, unde poți suna? Se pare că nicăieri Când am dat de semnal, aveam mesaje si apeluri pierdute de la familie si prieteni, care anunțaseră deja poliția. Mergeam prin pădure și ne gândeam: ce am căutat, de fapt, acolo? Nici noi nu știm, dar credem că Dumnezeu a vrut să ne salveze de ceva rău.

Am realizat două lucruri după experienta asta: că Dumnezeu este mereu lângă noi și că suntem înconjurați de oameni minunați, care și-au fặcut mari griji pentru noi!

Da, aceasta este peripeția noastră. Sunt fericită că nu ne-a mâncat niciun urs sau lup!”, a dezvăluit Iustina.

