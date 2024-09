„M-ai înșelat vreodată?” Cornel de la Insula Iubirii a răspuns la cea mai incomodă întrebare. Ce spune testul poligraf

Cornel și Iustina de la Insula Iubirii sezonul 8 au acceptat invitația lui Selly la detectorul de minciuni. Cei doi foști concurenți au răspuns la mai multe întrebări ”picante”, printre care și cea legată de infidelitate. Iată ce a arătat testul poligraf!

Cornel și Iustina de la Insula Iubirii sezonul 8 trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și urmează să devină părinți. Și-au câștigat încrederea unul în celălalt, dar încă au rămas lucruri despre care vor să afle adevărul.

Cum a răspuns Cornel când a fost întrebat dacă a înșelat-o pe Iustina. Ce spune testul poligraf

După testul suprem de 21 de zile de la Insula Iubirii, Iustina și Cornel s-au supus unei noi provocări. Cei doi foști concurenți au acceptat invitația lui Selly la testul poligraf, care a scos la iveală adevăratul răspuns la cele mai incomode întrebări.

Una dintre curiozitățile cele mai mari ale Iustinei Loghin a fost legată de inflidelitatea lui Cornel Luchian. Aceasta l-a întrebat la testul poligraf dacă a înșelat-o vreodată cu o altă femeie. Bărbatul a răspuns că „nu”, însă detectorul de minciuni a arătat că minte.

Ulterior, Cornel a ținut să lămurească și a precizat că a avut o perioadă în care i-a trimis mesaje fostei sale partenere, așa cum a dezvăluit și în emisiune, dar nu a înșelat-o fizic cu nimeni.

„Eu am vorbit cu niște foste la telefon și despre asta este vorba. Pentru ea aia era înșelat. Dar s-a întâmplat doar la telefon, nimic altceva. Cam după șase luni (la începutul relației). Am avut un moment de slăbiciune. Înainte vorbeam cu multe femei. Eram odată singur și voiam să văd ce face fosta. I-am dat mesaj și am vorbit, nimic altceva”, a declarat Cornel de la Insula Iubirii sezonul 8 la testul poligraf realizat pe canalul de Youtube al lui Selly.

Iustina a spus că nu îi mai verifică telefonul lui Cornel

În cadrul apariției la detectorul de minciuni al lui Selly, Cornel a mărturisit că primește multe mesaje din partea altor femei, însă nu le dă importantă.

Întrebată de vlogger când i-a verificat ultima dată telefonul lui Cornel, fosta concurentă de la Insula Iubirii a răspuns că nu îi mai verifică telefonul soțului ei. Ea a explicat că a învățat din experiența Insula Iubirii și a reușit să treacă peste gelozie. Cu toate că are mobilul lui Cornel la îndemână, Iustina a declarat că nu mai mai este curioasă să îi citească mesajele.

