Marcel, tot mai apropiat de ispita Oana, la Insula Iubirii. Ce a mărturisit despre atingerile dintre ei: „O mică terapie”

În ediția de pe 9 octombrie de Insula Iubirii, Marcel a avut un date cu ispita Oana Rusu. Așa cum ispita a precizat, soțul Arminei a fost foarte galant pe parcrusul întâlnirii.

Marcel, tot mai apropiat de ispita Oana, la Insula Iubirii | Antena 1

Concurenții de la Insula Iubirii au avut parte de o experienţă tantrică cu ispitele alese pentru date. În timp ce Lorenzo a refuzat vehement să o atingă pe Andrușca, Marcel a participat cu zâmbetul pe buze la exerciții, i-a atins brațele Oanei, a mângâiat-o pe față și a respirat în tandem cu ea. Mai mult, Marcel a numit-o pe ispită: „my little bird”(n.r. păsărica mea).

Marcel a recunoscut că s-a simțit foarte bine la date și că micile atingeri care făceau parte din exercițiu nu i s-au părut exagerate sau de evitat.

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„A fost o mică terapie pentru mine”. Marcel a avut un moment de conectare cu ispita Oana. Ce a spus despre atingerile dintre ei

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„Mi-a plăcut și mie. A fost o mică terapie pentru mine. Atingeri nu prea au fost foarte multe, doar puțin la față. Apoi ea m-a atins pe mine pe mâini, m-a atins pe față. Nu mi s-a părut ceva deplasat. Nu puteam să sar peste balustradă că m-a atins. A fost un moment de relaxare acolo”, a spus Marcel.

Ispitei nu i-a venit să creadă când a realizat că soțul Arminei poate fi atât de deschis la un astfel de exercițiu.

„Omul a fost atât de deschis! Sincer nici nu mă așteptam!”, a spus Oana.

Imaginile cu date-ul lui Marcel cu Oana au fost difuzate în ediția de pe 9 octombrie 2026 de Insula Iubirii, potrivit programului TV Antena 1.

Andrușca a fost deranjată de faptul că Lorenzo a refuzat exercițiul și i-a transmis o energie negativă. Iubitul Nattashei a refuzat exercițiul argumentând că în astfel de ipostaze ar vrea să fie pus doar alături de iubita lui.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.

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