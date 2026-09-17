Cum au arătat Marcel și Armina de la Insula Iubirii la cununia civilă. Ea era blondă când i-a spus DA partenerului ei

Marcel și Armina sunt concurenți la Insula Iubirii sezon 10, participând în calitate de cuplu căsătorit. Cei doi și-au făcut publică relația în mai 2024 și s-au cununat civil în luna decembrie a aceluiași an. Chiar dacă nu a trecut mult timp de atunci, cei doi arătau diferit față de cum arată în sezonul 10 Insula Iubirii.

Marcel și Armina s-au cunoscut în mediul online, înainte de participarea lui Marcel ca ispită în sezonul 8 Insula Iubirii și s-au văzut pentru prima dată când el a revenit din Thailanda. Lucrurile au evoluat rapid între ei și au ajuns rapid în fața ofițerului stării civile. De-a lungul timpului, Armina a avut mai multe schimbări de look, iar la cununia civilă, soția lui Marcel era blondă. Marcel și Armina sunt concurenți în sezonul 10 Insula Iubirii, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Cei doi s-au căsătorit civil și au devenit familia Andrei la finalul anului 2024.

Cum au arătat Marcel și Armina de la Insula Iubirii la cununia civilă

La cununia civilă, Armina a purtat o rochie elegantă, lungă, de culoare crem, în timp ce Marcel alesese un costum roșu, cu dungi fine. Cei doi au fost foarte zâmbitori după ce au primit certificatul de căsătorie.

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Cununia civilă a fost una restrânsă.

„Am vrut să fac ceva restrâns, înainte de Crăciun. (...) Au venit și ceva prieteni de la Târgu Jiu, au venit special pentru mine. Am vrut ceva mai restrâns pentru că ceilalți prieteni care locuiesc în București nu au avut timp să vină. (...) Ceva mare, și nebuneală, o să fie la nuntă. Am avut emoții, dar a fost în regulă. Nu avem de ce să avem prea mari emoții, pentru că știm ce avem de făcut de acum încolo și eram pregătiți”, a povestit atunci Marcel Andrei la Antena Stars.

Marcel și Armina sunt sunt într-o relație de 3 ani, iar de 2 ani au decis că viitorul lor trebuie să fie unul comun, așa că s-au căsătorit civil. Cei doi locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar. El are 37 de ani, iar ea este mai tânără, având 27 de ani, însă împreună par să fie de neoprit.

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Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii poate fi urmărit la Antena 1 vinerea, de la ora 20:30, și sâmbăta, de la ora 20:00. Episoadele pot fi urmărite și online, în AntenaPLAY.