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Cum a reacționat Armina după valul de jigniri. Ce mesaj a transmis soția lui Marcel de la Insula Iubirii

Armina, soția lui Marcel de la Insula Iubirii, a reacționat după valul de critici primit în mediul online. Ce mesaj a transmis concurenta.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 14:42 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 14:46
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Cum a reacționat Armina după valul de jigniri. Ce mesaj a transmis soția lui Marcel de la Insula Iubirii | Instagram/Antena1
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Armina, soția lui Marcel Andrei, s-a confruntat cu un adevărat val de critici după primele ediții ale sezonului 10 de la Insula Iubirii. Concurenta a decis că este momentul să ia atitudine și a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre reacțiile primite din partea telespectatorilor.

Cum a reacționat Armina după valul de jigniri

Deși a precizat că nu își dorește să se justifice pentru comportamentul său din cadrul emisiunii, Armina a transmis că nu consideră corect să fie judecată prin prisma unui singur moment sau a unei situații scoase din context. Declarațiile sale din primele ediții ale show-ului au stârnit numeroase reacții în mediul online, iar concurenta a simțit nevoia să explice cum a perceput ea acea perioadă.

Soția lui Marcel Andrei a mărturisit că, în viața de zi cu zi, nu are același comportament pe care telespectatorii l-au putut vedea în anumite momente ale emisiunii. Potrivit acesteia, presiunea și contextul în care s-a aflat în Thailanda au făcut-o să reacționeze diferit în anumite situații.

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„Am văzut tot ce s-a spus despre mine și vreau să clarific un singur lucru: eu nu sunt o persoană arogantă sau rea. Ceea ce s-a văzut a fost un moment și un context anume, în care eram foarte mult sub presiune. În realitate, sunt cu totul altfel decât am fost percepută în acele câteva minute. Nu simt nevoia să mă justific, pentru că oamenii care mă cunosc cu adevărat știu cine sunt. Doar că mi se pare corect să nu fiu definită ca om după un singur moment scos din context”, a transmis aceasta în mediul online.

În ciuda mesajului publicat, au existat și persoane care au continuat să o critice în secțiunea de comentarii a postării.

Marcel și Armina participă în sezonul 10 de la Insula Iubirii

Marcel Andrei a devenit cunoscut publicului după participarea sa la Insula Iubirii, unde a avut rolul de ispită. Ulterior, acesta a revenit în emisiune, de această dată alături de partenera sa, Armina.

Cei doi au decis să își testeze relația în cadrul sezonului 10 al show-ului, iar Marcel a susținut că își dorește să îi demonstreze soției sale că intențiile sale sunt serioase și că aceasta nu are motive să se teamă.

De când s-a căsătorit, Marcel Andrei a mărturisit că se consideră un om schimbat. Fosta ispită a declarat că privește lucrurile cu mai multă seriozitate și că s-a obișnuit cu viața de familie alături de Armina.

Rămâne de văzut cum va evolua relația celor doi pe parcursul următoarelor ediții și dacă testele din Thailanda vor reuși să îi apropie sau, dimpotrivă, vor scoate la iveală noi probleme în cuplu.

Citește și: Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Ce i-a ascuns Marcel Arminei înainte să devină ispită. Secretul a ieșit abia acum la iveală

Când se difuzează Insula Iubirii la Antena 1

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii poate fi urmărit la Antena 1, iar episoadele sunt disponibile și în AntenaPLAY. Telespectatorii pot afla în edițiile următoare cum evoluează relația dintre Marcel și Armina și care vor fi reacțiile celor doi în fața provocărilor din Thailanda.

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