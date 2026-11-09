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Marco a făcut o confesiune neașteptată după ce a petrecut noaptea cu ispita Gabriella! Ce i-a recunoscut, la Insula Iubirii

În ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 14:35 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 16:43
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În ediția din 7 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Marco și-a deschis sufletul și a făcut o confesiune neașteptată, după ce a petrecut noaptea cu ispita Gabriella. Descoperă în rândurile de mai jos ce a ieșit la iveală.

Marco a făcut o confesiune neașteptată după ce a petrecut noaptea cu ispita Gabriella! Ce i-a recunoscut, la Insula Iubirii

În ediția din 7 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Marco stătea dimineața și se gândea la noaptea petrecută cu ispita Gabriella, părând a fi cuprins de regrete.

„Zici că a fost război aici”, a spus acesta, pierdut pe gânduri.

„Marco, potolește-te!”, l-a tachinat ispita.

„Deci a fost o noapte cu multă pasiune, Gabriela?”, a fost întrebarea primită de tânără la testimonial.

„Da, multă...Marco n-a dormit nicio clipă toată noaptea. Era stresat, super paranoic”, a recunoscut aceasta.

Bruneta a dorit să afle totuși ce se întâmplă cu Marco: „Ce ai pățit în această dimineață? La ce te gândești? De ce ești așa indiferent? În gândurile mele am un singur flashback...Foarte drăguță!”.

Totuși, concurentul a părut că nu dorește să discute despre acest lucru.

„I-am dat un sărut. Apoi i-am dat mai multe. Ne-am dus în pat și nu ne-am mai putut opri, ce vrei să zic?”, a recunoscut Marco la testimonial.

Între timp, în vila fetelor, Bianca Ghiurcă servea micul dejun liniștă, în timp ce ispita Gabriela își făcea griji de imaginile ce vor fi difuzate cu ea și Marco.
„Mi-e jenă de ce o să se vadă! Mama o să mă omoare! Mama, îmi pare rău. Tata, nu te uita la asta”, a râs ispita la testimonial.

Marco părea în continuare extrem de stresat și de preocupat de cele întâmplate, iar ispita a spus că a încercat să îl liniștească, însă totul a fost în zadar.

„La orice m-am așteptat, dar niciodată să o înșel pe Bianca. Și aici Oare care a fost momentul în care eu m-am pierdut? Nu știu....Nu știu, posibil așa de principiu?”, se întreba concurentul.

„Oricum...Nu e ceva ce poți controla, la naiba, nu înțelegi? Eu ți-am zis un singur lucru, ți-am dat un cod, pe care tu trebuia să-l folosești atunci când trebuia să ne oprim. De ce nu te-ai oprit? Ai uitat codul?”, l-a întrebat ispita Gabriella.

„Nu voiam să opresc nimic. Vai de mine, Gabriela! Ce am făcut? Nu știu ce o să se vadă, cum o să se vadă...”, i-a recunoscut acesta.

„Problema este de ce am început să simt ceva pentru altcineva? Nu mai este vorba despre testul geloziei, este vorba despre ceva care îmi lipsește sau sunt eu greșit. Bineînțeles că sunt eu greșit! Nu știu cum o să reacționeze și aș vrea să îi zic eu, înainte să vadă imaginile, ceea ce ce am făcut”, a mai recunoscut Marco, în timp ce era cuprins de lacrimi.

Bianca nu bănuia nimic și se pregătea de ieșit la date. Înainte de o nouă zi de distracție, atât concurentele, cât și ispitele, au avut grijă să folosească loțiunile de protecție oferite de Spring Farma.

Fie că iau vitamine sau un tonic după lungile nopți de discuții sau de petreceri, fie că folosesc produse de îngrijire a pielii pentru plajă, Spring Farma este alături de concurenții de la Insula Iubirii și are grijă de nevoile acestora, oferindu-le cele mai bune produse.

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