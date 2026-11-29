Dorian Popa a ales două modele ieșite din comun pentru cele mai recente tatuaje ale sale. Acesta s-a inspirat din Biblie și a dezvăluit semnificația pe care acestea o au.

Dorian Popa a făcut mai multe schimbări în viața lui în ultima perioadă, iar credința în Dumnezeu a devenit o prioritate pentru el. Vloggerul continuă să își dedice o mare parte a vieții pentru rugăciune, iar recent a ales să își facă două tatuaje care reprezintă apropierea de divinitate.

Dorian Popa și-a făcut două tatuaje atipice

De-a lungul anilor, Dorian Popa și-a făcut mai multe tatuaje, care reprezintă cele mai importante aspecte din viața lui. Fiecare model pe care l-a ales până acum a avut o semnificație profundă, iar acest lucru se întâmplă și de această dată.

Recent, vloggerul și-a făcut două tatuaje noi, inspirate din Biblie și care reprezintă apropierea sa față de credință. Este vorba despre mai multe versete în care s-a regăsit, dar și despre cuvântul ”Maranatha”, care se traduce prin ”Dumnezeu vine”.

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Dorian Popa a explicat pe platformele de socializare de ce a ales să își facă aceste două tatuaje și a dezvăluit ce principii are din punct de vedere al credinței.

”Nu vreau să induc panică sau să sperii lumea, dar eu cred că dacă stăm un pic să ne detașăm și să ne uităm la tot ce se întâmplă în lumea aceasta, pot să spun că venirea (n.r. lui Dumnezeu) este mai aproape ca niciodată”, a mai declarat Dorian Popa, pe TikTok.

Vloggerul a citit Biblia

Dorian Popa a dezvăluit că este o persoană mai credincioasă după ce a citit Biblia și a înțeles mai bine anumite aspecte ale vieții. Vloggerul a vorbit despre câteva aspecte ale vieții care l-au dezamăgit profund referitoare la direcția în care merge omenirea.

”Cred că ne batem mult prea tare joc de tot ce ne-a oferit Dumnezeu și, la un moment dat, El va veni să mai curețe o dată. Ce am reușit eu să dobândesc în urma apropierii de Dumnezeu prin citire, nu mai suntem nici măcar pe departe ce Dumnezeu și-a dorit să fim pe planeta aceasta”, a declarat vloggerul.

Ce alte tatuaje mai are Dorian Popa

Dorian Popa și-a făcut mai multe tatuaje de-a lungul timpului. Printre acestea se numără logo-ul Youtube, platforma pe care a avut parte de un succes fulminant, dar și chipul lui Cheluțu, regretatul său câine, care a murit în urmă cu câteva luni. De asemenea, vloggerul mai are o cruce pe partea din spate a piciorului.