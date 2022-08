Marinela Mavrodin e însărcinată. Primele imagini cu burtica de gravidă a fostei concurente de la Insula Iubirii

Faptul că Marinela și iubitul ei sunt de nedespărțit este deja știut, dar vestea că vor deveni părinți este ceva care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Marinela Mavrodin e însărcinată

"Am atât de multe emoții, este un sentiment pe care nu l-am trait niciodată! Acest sentiment ma sperie , ma bucura, dar totodata este fascinant tot ce se întâmpla in viața noastra!

Cu toate ca te așteptam demult, ne-ai surprins și suntem copleșiti de emoțiile pe care nu le putem descrie, dar și de o iubire ce nu se aseamănă cu nici un alt sentiment .

Cu toate ca nu am fost pregătiți de ceea ce se întâmpla, suntem siguri ca aceasta va fi cea mai frumoasa perioada a vietii noastre, vom creste împreuna!

Bebele nostru, in curând te vom tine in brațe, te vom sprijini si îți vom oferi toată dragostea noastră si toate zâmbetele din lume. TU dai sens vietii noastre , asa ca te vom considera intotdeauna o binecuvantare .

Marinela Mavrodin, concurenta care a participat alături de fostul său partener la Insula Iubirii, a surprins pe toată lumea cu schimbarea prin care a trecut în utlima perioadă. Deși se temea să treacă pragul medicului estetician, tânără a avut curajul să apeleze la o mărire de bust.

Marinela, adepta operațiilor estetice

La aproximativ un an de la prima sa intervenție chirurgicală, fosta concurentă de la Insula Iubirii a luat decizia de a mai schimba ceva la aspectul său fizic. Aceasta a surprins pe toată lumea cu un videoclip postat pe rețelele sociale.

Internauții s-au îngrijorat când au văzut-o pe patul de spital, însă și-au dat rapid seama că este vorba doar despre o procedură estetică.

Tânăra și-a anunțat prietenii virtuali prin intermediul unui filmuleț că a avut curajul să își facă o operație de rinoplastie. Marinela Mavrodin nu a fost mulțumită de modul în care arăta nasul său, motiv pentru care s-a decis să schimbe acest lucru.

Marinela Mavrodin și-a făcut apariția în cel de-al 4-lea sezon al emisiunii Insula Iubirii, alături de fostul său iubit, pe nume Iulian. Cei doi au intrat extrem de fericiți și entuziasmați de noua experiență, care le-a pus capăt într-un final relației.

Frumoasa blondină s-a îndrăgostit rapid în Thailanda de ipsita Cristi cu care a trăit cele mai frumoase momente, însă relația lor nu a fost de durată.

De-abia astept sa ne petrecem o viata impreuna!"