Nicoleta, ispita de la „Insula Iubirii”, a spus adevărul despre relaţia cu Cătălin. Îl vrea sau nu înapoi? "Ne înţelegem foarte bine"

Nicoleta Dragne, ispita de la "Insula Iubirii”, a spus adevărul despre relaţia cu Cătălin, după ce a publicat o imagine în care apare alături de el. Prietenii virtuali au întrebat-o imediat dacă s-au împăcat, iar blonda a lămurit misterul.

În ultimul sezon „Insula iubirii” , Cătălin a mers însoțit de Nicoleta Molnar, pentru a-şi testa iubirea în Thailanda, însă tânărul i-a cedat ispitei Nicoleta Dragne, cu care de altfel a avut și o relație.

După ce s-au întors din Thailanda, Cătălin a decis să plece la Cluj cu ispita. Cei doi au fost într-o relaţie până în luna martie, apoi fostul concurent de la "Insula Iubirii" a decis să se împace cu Nico şi, mai mult de atât, să o ceară în căsătorie.

„Şi legat de postarea cu Cătă, nu, noi nu suntem împreună, suntem prieteni, am ramas prieteni, ne inţelegem foarte ok şi…toate bune. Cred că suntem foarte ok aşa separat, dar vă mulţumim oricum pentru toate mesajele drăguţe pe care ni le-aţi dat.”, spune Nicoleta.

