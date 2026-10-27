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Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă! De la ce a pornit totul

Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă. De la ce ar fi pornit, de fapt, conflictul dintre cele două și care a fost decizia instanței.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 08:34 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 08:34
Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă | Instagram
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Oana Monea, devenită cunoscută publicului după ce a participat la Insula Iubirii în rolul de ispită, este implicată într-un nou proces.

De această dată, nu este vorba despre disputa cu Maria Avram, fosta concurentă a emisiunii, ci despre un conflict cu o persoană pe care o considera una dintre cele mai apropiate din viața sa.

Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă

Oana Monea a ajuns în instanță cu una dintre cele mai apropiate persoane din viața sa. Fosta ispită supremă de la Insula Iubirii ar fi decis să ia măsuri legale după ce i-ar fi împrumutat prietenei sale câteva mii de euro, bani pe care nu i-ar mai fi primit înapoi, potrivit informațiilor obținute de Spynews.ro.

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Mai exact, problemele ar fi apărut între cele două atunci când ar fi venit momentul ca banii să fie returnați. Conform informațiilor obținute de sursa anterior menționată, femeia nu i-ar mai fi răspuns fostei ispite de la Insula Iubirii. Mai mult, aceasta ar fi blocat-o atât la telefon, cât și pe rețelele de socializare.

Astfel, Oana Monea nu ar mai fi reușit să ia legătura cu cea pe care o considera cea mai bună prietenă. Fosta ispită ar fi așteptat mai bine de un an ca lucrurile să se rezolve. Cum situația nu ar fi avut deznodământul dorit, a decis să apeleze la instanță pentru a-și recupera banii. Oana Monea ar fi vrut să își facă dreptate și să îi arate acesteia că situația nu poate rămâne fără urmări.

Oana Monea a câștigat procesul, dar decizia nu este definitivă

După ce au ajuns în fața oamenilor legii, instanța i-a dat câștig de cauză Oanei Monea. Astfel, fosta ispită de la Insula Iubirii a obținut o primă victorie în procesul cu cea pe care o considera cea mai bună prietenă.

Lucrurile nu s-au încheiat însă aici. Nemulțumită de hotărârea judecătorilor, femeia ar fi contestat decizia și ar fi făcut apel.

Prin urmare, cazul urmează să fie reanalizat, iar instanța va trebui să pronunțe o hotărâre definitivă. Până atunci, conflictul dintre cele două rămâne deschis.

Contactată de reporterii Spynews.ro pentru a oferi un punct de vedere, Oana Monea nu a dorit să comenteze situația. Aceasta a precizat că procesul este încă în desfășurare și că nu poate face declarații până la încheierea lui.

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