Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă! De la ce a pornit totul

Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă. De la ce ar fi pornit, de fapt, conflictul dintre cele două și care a fost decizia instanței.

Oana Monea, devenită cunoscută publicului după ce a participat la Insula Iubirii în rolul de ispită, este implicată într-un nou proces.

De această dată, nu este vorba despre disputa cu Maria Avram, fosta concurentă a emisiunii, ci despre un conflict cu o persoană pe care o considera una dintre cele mai apropiate din viața sa.

Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă

Oana Monea a ajuns în instanță cu una dintre cele mai apropiate persoane din viața sa. Fosta ispită supremă de la Insula Iubirii ar fi decis să ia măsuri legale după ce i-ar fi împrumutat prietenei sale câteva mii de euro, bani pe care nu i-ar mai fi primit înapoi, potrivit informațiilor obținute de Spynews.ro.

Articolul continuă după reclamă

Mai exact, problemele ar fi apărut între cele două atunci când ar fi venit momentul ca banii să fie returnați. Conform informațiilor obținute de sursa anterior menționată, femeia nu i-ar mai fi răspuns fostei ispite de la Insula Iubirii. Mai mult, aceasta ar fi blocat-o atât la telefon, cât și pe rețelele de socializare.

Astfel, Oana Monea nu ar mai fi reușit să ia legătura cu cea pe care o considera cea mai bună prietenă. Fosta ispită ar fi așteptat mai bine de un an ca lucrurile să se rezolve. Cum situația nu ar fi avut deznodământul dorit, a decis să apeleze la instanță pentru a-și recupera banii. Oana Monea ar fi vrut să își facă dreptate și să îi arate acesteia că situația nu poate rămâne fără urmări.

Oana Monea a câștigat procesul, dar decizia nu este definitivă

După ce au ajuns în fața oamenilor legii, instanța i-a dat câștig de cauză Oanei Monea. Astfel, fosta ispită de la Insula Iubirii a obținut o primă victorie în procesul cu cea pe care o considera cea mai bună prietenă.

Lucrurile nu s-au încheiat însă aici. Nemulțumită de hotărârea judecătorilor, femeia ar fi contestat decizia și ar fi făcut apel.

Prin urmare, cazul urmează să fie reanalizat, iar instanța va trebui să pronunțe o hotărâre definitivă. Până atunci, conflictul dintre cele două rămâne deschis.

Contactată de reporterii Spynews.ro pentru a oferi un punct de vedere, Oana Monea nu a dorit să comenteze situația. Aceasta a precizat că procesul este încă în desfășurare și că nu poate face declarații până la încheierea lui.

Citește și: Insula Iubirii – Reuniuni: Ce s-a întâmplat între Maria și ispita Oana Monea, după încheierea filmărilor! Detalii noi