Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii – Reuniuni: Ce s-a întâmplat între Maria și ispita Oana Monea, după încheierea filmărilor! Detalii noi

Insula Iubirii – Reuniuni: Ce s-a întâmplat între Maria și ispita Oana Monea, după încheierea filmărilor! Detalii noi

Ispita Oana Monea a dezvăluit dacă a fost sau nu o altercație între ea și Maria, după filmările din Thailanda. Au ieșit la iveală detalii neașteptate la Insula Iubirii – Reuniuni, ediția din 30 iulie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 23:55 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 23:55
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ispita Oana Monea a lămurit dacă a fost sau nu o altercație între ea și Maria, după ce s-au încheiat filmările pentru emisiunea Insula Iubirii. În mod surprinzător, acesta a fost momentul în care au ieșit la iveală detalii pe care fanii show-ului le-au putut afla abia acum. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect de la Insula Iubirii – Reuniuni.

Ispita Oana Monea a lămurit dacă a fost sau nu o altercație între ea și Maria, după ce s-au încheiat filmările din Thailanda. Ce s-a aflat la Insula Iubirii – Reuniuni

În ediția 2 din data de 30 iulie 2026 a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, trei cupluri au acceptat provocarea lui Radu Vâlcan de a participa, din nou, la o ceremonie a focului, printre ele fiind și cel format din Maria și Marius. Cei doi au oferit mai multe detalii despre cele întâmplate în Thailanda, dar și despre cum arată acum relația lor.

Citește și: Insula Iubirii – Reuniuni: George și Ionela au venit la bonfire! Ce a dezvăluit tânăra despre ea și ispita George Jaguarul

Un moment cu totul și cu totul surprinzător a fost atunci când și-a făcut apariția ispita Cătălin. Bărbatul și-a făcut apariția cu un coș plin cu legume, un dar „cu bătaie”. Au urmat numeroase discuții, lămuriri și Marius a părut chiar afectat și luat prin surprindere de anumite lucruri ce au ieșit la iveală.

Mai mult decât atât, Maria a spus că nu dorește să o vadă pe Oana Monea și nu se simte momentan pregătită să facă acest lucru, motiv pentru care ispita a fost nevoită să vadă ceremonia focului în culise. Ulterior, după ce Maria și Marius au părăsit ceremonia focului, Oana Monea a lămurit un detaliu extrem de important, ce a stat pe buzele multor fani ai emisiunii Insula Iubirii: „A fost sau nu o altercație în Thailanda, după încheierea filmărilor?”.

„Eu am crezut că s-a terminat Insula, că ne-am încheiat socotelile. Am crezut că o să vină zen și ok. Dar se pare că mai au nelămuriri, mici invenții, lucruri noi care ies la iveală”, a zis aceasta.

„Nu a fost așa cum a zis Maria. Nu a fost așa. Am înțeles că e o femeie rănită, că o durea sufletul, că a reacționat cum a reacționat, dar mai cred că trebuie să îți asumi ceea ce faci, ceea ce spui, ceea ce minți. A inventat o altercație, pe care ulterior o neagă. Nu a fost o altercație, nu a fost nimic acolo pentru că nu aș fi dat curs la așa ceva. S-a întâmplat în Phuket, eram într-un magazin, ea s-a supărat pe Marius și eram și eu acolo”, a explicat ispita.

colaj foto cu maria si ispita oana monea de la insula iubirii
+4
Mai multe fotografii

Emisiunea Insula Iubirii – Reuniuni poate fi urmărită oricând pe AntenaPLAY!

Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură dupa lovitură Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură dupa lovitură
Observatornews.ro Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi" Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
Antena 3 O insulă privată din Delta Dunării se vinde iar prețul tocmai s-a prăbușit. Are locuri de cazare, restaurant și piscină O insulă privată din Delta Dunării se vinde iar prețul tocmai s-a prăbușit. Are locuri de cazare, restaurant și piscină
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
Trei cupluri revin la Insula Iubirii – Reuniuni, de la 20:30: „La câte s-au întâmplat, de fiecare dată au existat surprize”
Trei cupluri revin la Insula Iubirii – Reuniuni, de la 20:30: „La câte s-au întâmplat, de fiecare dată au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Prima ispită care a încins Insula Iubirii, schimbare spectaculoasă după 11 ani. Cum arată acum și cu cine formează un cuplu
Prima ispită care a încins Insula Iubirii, schimbare spectaculoasă după 11 ani. Cum arată acum și cu cine...
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x