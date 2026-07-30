Insula Iubirii – Reuniuni: Ce s-a întâmplat între Maria și ispita Oana Monea, după încheierea filmărilor! Detalii noi

Ispita Oana Monea a dezvăluit dacă a fost sau nu o altercație între ea și Maria, după filmările din Thailanda. Au ieșit la iveală detalii neașteptate la Insula Iubirii – Reuniuni, ediția din 30 iulie 2026.

Ispita Oana Monea a lămurit dacă a fost sau nu o altercație între ea și Maria, după ce s-au încheiat filmările pentru emisiunea Insula Iubirii. În mod surprinzător, acesta a fost momentul în care au ieșit la iveală detalii pe care fanii show-ului le-au putut afla abia acum. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect de la Insula Iubirii – Reuniuni.

Ispita Oana Monea a lămurit dacă a fost sau nu o altercație între ea și Maria, după ce s-au încheiat filmările din Thailanda. Ce s-a aflat la Insula Iubirii – Reuniuni

În ediția 2 din data de 30 iulie 2026 a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, trei cupluri au acceptat provocarea lui Radu Vâlcan de a participa, din nou, la o ceremonie a focului, printre ele fiind și cel format din Maria și Marius. Cei doi au oferit mai multe detalii despre cele întâmplate în Thailanda, dar și despre cum arată acum relația lor.

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Un moment cu totul și cu totul surprinzător a fost atunci când și-a făcut apariția ispita Cătălin. Bărbatul și-a făcut apariția cu un coș plin cu legume, un dar „cu bătaie”. Au urmat numeroase discuții, lămuriri și Marius a părut chiar afectat și luat prin surprindere de anumite lucruri ce au ieșit la iveală.

Mai mult decât atât, Maria a spus că nu dorește să o vadă pe Oana Monea și nu se simte momentan pregătită să facă acest lucru, motiv pentru care ispita a fost nevoită să vadă ceremonia focului în culise. Ulterior, după ce Maria și Marius au părăsit ceremonia focului, Oana Monea a lămurit un detaliu extrem de important, ce a stat pe buzele multor fani ai emisiunii Insula Iubirii: „A fost sau nu o altercație în Thailanda, după încheierea filmărilor?”.

„Eu am crezut că s-a terminat Insula, că ne-am încheiat socotelile. Am crezut că o să vină zen și ok. Dar se pare că mai au nelămuriri, mici invenții, lucruri noi care ies la iveală”, a zis aceasta.

„Nu a fost așa cum a zis Maria. Nu a fost așa. Am înțeles că e o femeie rănită, că o durea sufletul, că a reacționat cum a reacționat, dar mai cred că trebuie să îți asumi ceea ce faci, ceea ce spui, ceea ce minți. A inventat o altercație, pe care ulterior o neagă. Nu a fost o altercație, nu a fost nimic acolo pentru că nu aș fi dat curs la așa ceva. S-a întâmplat în Phuket, eram într-un magazin, ea s-a supărat pe Marius și eram și eu acolo”, a explicat ispita.

Emisiunea Insula Iubirii – Reuniuni poate fi urmărită oricând pe AntenaPLAY!