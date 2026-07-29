Cum arată acum Oana Monea după intervenția estetică la față. Fanii au observat imediat schimbarea: „A dat greș”

Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a surprins fanii după cele mai recente intervenții estetice la nivelul feței. Imaginile au stârnit un val de reacții în mediul online.

Oana Monea, una dintre cele mai cunoscute ispite de la Insula Iubirii, a revenit în atenția publicului după ce a trecut printr-o nouă transformare estetică. Fosta ispită supremă și-a surprins urmăritorii din mediul online cu un nou look, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au stârnit numeroase comentarii. Mulți dintre cei care au văzut rezultatul au spus că Oana este aproape de nerecunoscut.

Cum arată acum Oana Monea după intervenția estetică la față

Oana Monea a participat la Insula Iubirii în sezoanele 6, 7 și 9, iar în ultimul dintre acestea a primit titlul de ispită supremă. Cu un aspect delicat, dar în același timp senzual, bruneta a atras atenția încă de la prima apariție și a fost considerată una dintre cele mai apreciate ispite din istoria emisiunii.

De-a lungul timpului, Oana nu a ascuns faptul că a apelat la medicina estetică pentru a-și pune în valoare trăsăturile. În trecut, aceasta a recunoscut că și-a făcut rinoplastie, dar și mai multe proceduri minim invazive, precum injectări cu botox și acid hialuronic.

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De această dată, însă, fosta ispită a ales două intervenții chirurgicale mai complexe. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Oana Monea a apelat la un lifting endoscopic de sprâncene, o procedură prin care sprâncenele și țesuturile din zona frunții sunt ridicate și repoziționate pentru un aspect mai întinerit și mai odihnit. Totodată, aceasta a efectuat și o blefaroplastie superioară, intervenție care presupune îndepărtarea excesului de piele de la nivelul pleoapelor superioare, fiind recomandată atât din motive estetice, cât și funcționale.Conform aceleiași surse, costul celor două intervenții s-ar ridica la aproximativ 4.300 de euro.

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Fanii au observat imediat schimbarea: „A dat greș”

După operație, Oana a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din perioada de recuperare, dar și rezultatul final. Noul aspect al feței a stârnit imediat reacții în mediul online. Dacă unii internauți au apreciat schimbarea și au felicitat-o pentru curajul de a vorbi deschis despre intervențiile estetice, alții au fost mult mai critici.

Printre comentariile apărute pe rețelele sociale s-au numărat și mesaje precum: „Cu siguranță a dat greș”, „Nu mai seamănă deloc cu Oana pe care o știam” sau „Era mult mai frumoasă înainte”. În același timp, alți urmăritori au atras atenția că rezultatul final al unei astfel de intervenții nu poate fi evaluat imediat după operație, deoarece procesul complet de vindecare poate dura câteva luni, timp în care edemul și inflamația se reduc treptat.

Până în acest moment, Oana Monea nu a răspuns comentariilor negative și continuă să posteze imagini din viața de zi cu zi pe rețelele de socializare. Fosta ispită și-a obișnuit urmăritorii cu transparența în ceea ce privește intervențiile estetice și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre schimbările pe care a ales să le facă de-a lungul anilor.