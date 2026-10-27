Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează sâmbǎtǎ, 14 noiembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție

Fanii Insula Iubirii susțin România sâmbătă, 14 noiembrie, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Iată când poate fi urmărit show-ul-fenomen.

Când poate fi urmărită următoarea ediție | Antena 1

La finalul săptămânii viitoare are loc o schimbare în programul Antena 1, care le poate da multora planurile peste cap. Ei bine, cei care așteaptă cu nerăbdare weekendul pentru a urmări show-ul-fenomen Insula Iubirii, 14 noiembrie nu vor avea parte de o întâlnire cu Radu Vâlcan, ci cu Naționala lui Gică Hagi.

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Insula Iubirii nu se difuzează sâmbǎtǎ, 14 noiembrie

În această săptămână avem un weekend plin de evenimente, Insula Iubirii se difuzează și vineri (30 octombrie), și sâmbătă (31 octombrie), însă săptămâna viitoare se produce o schimbare.

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Insula Iubirii nu se difuzează sâmbǎtǎ, 14 noiembrie, fiind programat meciul Naționalei cu Polonia. Toată România la Antena 1 să susțină echipa în etapa a cincea din Liga B.

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Emisiunea prezentată de Radu Vâlcan revine la Antena 1 pe 20 noiembrie! Până atunci puteți urmări ce se întâmplă pe insula din Thailanda în AntenaPLAY.