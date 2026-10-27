Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează sâmbǎtǎ, 14 noiembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție

La finalul săptămânii viitoare are loc o schimbare în programul Antena 1, care le poate da multora planurile peste cap. Ei bine, cei care așteaptă cu nerăbdare weekendul pentru a urmări show-ul-fenomen Insula Iubirii, 14 noiembrie nu vor avea parte de o întâlnire cu Radu Vâlcan, ci cu Naționala lui Gică Hagi.
Citește și: Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă! De la ce a pornit totul
Insula Iubirii nu se difuzează sâmbǎtǎ, 14 noiembrie
În această săptămână avem un weekend plin de evenimente, Insula Iubirii se difuzează și vineri (30 octombrie), și sâmbătă (31 octombrie), însă săptămâna viitoare se produce o schimbare.
Insula Iubirii nu se difuzează sâmbǎtǎ, 14 noiembrie, fiind programat meciul Naționalei cu Polonia. Toată România la Antena 1 să susțină echipa în etapa a cincea din Liga B.
Citește și: Regulile impuse de producătorii Insula Iubirii pentru ispite. De ce fetele și băieții nu au voie să călătorească în același avion
Emisiunea prezentată de Radu Vâlcan revine la Antena 1 pe 20 noiembrie! Până atunci puteți urmări ce se întâmplă pe insula din Thailanda în AntenaPLAY.