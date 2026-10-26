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Regulile impuse de producătorii Insula Iubirii pentru ispite. De ce fetele și băieții nu au voie să călătorească în același avion

Narcis Bujor a dezvăluit una dintre regulile impuse de producătorii Insula iubirii pentru ispite. Băieții și fetele nu au voie să călătorească în avion.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 12:22 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 12:39
Regula pe care ispitele de la Insula iubirii trebuie să o respecte | Antena 1
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Narcis Bujor a declarat că nu este permis ca ispitele fete și ispitele băieți să călătorească în același avion. Ispitele feminine și cele masculine zboară cu avioane diferite sau în zile diferite.

Regula pe care ispitele de la Insula iubirii trebuie să o respecte

Narcis Bujor a dezvăluit că ispitele feminine și cele masculine nu călătoresc în același avion. Ispitele zboară cu avioane diferite sau în zile diferite, tocmai pentru a nu se întâlni, lucru permis abia la sfârșit de emisiune.

Ispita spune că probabil această regulă a apărut pentru a nu se crea legături, mai ales că zborul durează și câteva ore bune.

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Narcis Bujor s-a întâlnit cu Remi Dobre, la bonfire

După momentele intime dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor, ispita și Remi Dobre s-au întâlnit, la bonfire.

Concurentul i-a dăruit ispitei două perechi de lenjerie intimă, pe care Bianca Iotu i le-a făcut cadou, însă Narcis Bujor a refuzat cadoul și i-a spus lui Remi Dobre că nu îi permite să facă ironii la adresa lui.

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