Raul Popa, în cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”: ”Pentru mine, iubirea este o alegere, nu o condiționare”

Raul Popa, cel care le-a cucerit deja pe telespectatoare, dar și pe concurente, revine în cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, în curând, la Antena 1.

Profesor de ski și model, clujeanul revine pe plajele exotice ale Thailandei pentru a le oferi concurentelor exact ceea ce își doresc. Se caracterizează ca un om calm, sincer, sociabil, cu multă voință. ”Provocarea a fost cea care m-a făcut să particip de fiecare dată. Datorită decorului, a activităţilor inedite de acolo, ideea de a interacţiona cu femei pe care nu le-am văzut niciodată, de a le înţelege, de a le cunoaşte, de a le oferi altceva! În viața asta am învățat să dăruiesc, dacă un om se împiedică, am învățat că dacă pot să ajut, o fac pentru că pot. Am învățat că puterea unui bărbat vine din inimă, și nu din creier! Am învățat să accept, să îl iubesc pe om așa cum este, să îi respect principiile de viață. Eu am venit cu sufletul deschis, sper ca prezența mea aici să aducă claritate în ceea ce am învățat eu că înseamnă iubirea. Am venit cu deschidere, cu sinceritate. Pentru mine, iubirea este o alegere, nu o condiționare: Pot să trăiesc fără tine, dar aleg să trăiesc cu tine”, spune Raul.

În cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, în curând, la Antena 1, patru cupluri care au relații de lungă durată însă nu au făcut încă marele pas își vor putea testa relația și vor afla astfel dacă cel sau cea alături de care au petrecut atâția ani este cu adevărat jumătatea lor. La finalul sezonului, fiecare cuplu va putea spune clar dacă drumul lor în viață este același sau dacă se văd nevoiți să meargă pe căi separate.

"Toate sezoanele de până acum ne-au surprins diferit și vă asigur că nici acesta nu va face excepție. Oamenii au personalități diferite, reacționează diferit la situațiile cu care se confruntă. În asta constă farmecul acestui reality show. <Temptation Island - Insula Iubirii> are încă multe surprize rezervate, iar fanii emisiunii vor fi, din nou, impresionați!", spune gazda emisiunii, Radu Vâlcan.

