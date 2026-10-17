Insula Iubirii Sezonul 10. Momentul în care Remi Dobre le-a spus ispitelor cum a fost înșelat de Bianca Iotu

Ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Ceremonia focului de pe insula băieților a fost una intensă, mai ales pentru Remi Dobre, după ce flacăra s-a aprins pe insula fetelor. „Am un sentiment de eliberare. Nu mă așteptam să fiu atât de stăpânit”, a mărturisit concurentul, care le-a povestit apoi ispitelor cum ar fi fost înșelat de Bianca Iotu.

Sambata, 17.10.2026, 23:30