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Insula Iubirii Sezonul 10. Momentul în care Remi Dobre le-a spus ispitelor cum a fost înșelat de Bianca Iotu

Ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Ceremonia focului de pe insula băieților a fost una intensă, mai ales pentru Remi Dobre, după ce flacăra s-a aprins pe insula fetelor. „Am un sentiment de eliberare. Nu mă așteptam să fiu atât de stăpânit”, a mărturisit concurentul, care le-a povestit apoi ispitelor cum ar fi fost înșelat de Bianca Iotu.
Sambata, 17.10.2026, 23:30
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Insula Iubirii Sezonul 10. Gest neașteptat la ceremonia focului. Bianca Iotu a aruncat colierul în foc!

Insula Iubirii Sezonul 10. Gest neașteptat la ceremonia focului. Bianca Iotu a aruncat colierul în foc!

Logo show Sambata, 17.10.2026, 22:17 Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Ghiurcă, copleșită de emoții atunci când s-a aprins flacăra: „Îți vine să leșini!”

Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Ghiurcă, copleșită de emoții atunci când s-a aprins flacăra: „Îți vine să leșini!”

Logo show Sambata, 17.10.2026, 22:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Ce a făcut Bianca Iotu după noaptea în care a cedat tentației cu ispita Narcis Bujor

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Logo show Sambata, 17.10.2026, 12:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca și Narcis se apropie tot mai mult! Unde va duce conexiunea dintre ei?

Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca și Narcis se apropie tot mai mult! Unde va duce conexiunea dintre ei?

Logo show Vineri, 16.10.2026, 23:30
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