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Bianca Iotu îl pune la zid pe Remi Dobre: „Mă așteptam să mă înșele iarăși”

Bianca Iotu a făcut dezvăluiri despre relația cu Remi Dobre la Insula Iubirii. Concurenta a spus că se aștepta să fie înșelată din nou și a povestit ce suspiciuni a avut înainte de plecarea în Thailanda.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 17:10 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 17:11
Bianca Iotu îl pune la zid pe Remi Dobre | Antena 1
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Bianca Iotu a făcut declarații dure despre Remi Dobre, în cadrul ceremoniei de la Insula Iubirii. Concurenta îl consideră imatur și spune că lipsa lui de respect nu era o noutate pentru ea. Mai mult, concurenta a dezvăluit că a avut îndoieli cu doar două săptămâni înainte de plecarea în Thailanda, după ce a descoperit un mesaj care a pus-o pe gânduri.

Deși a vrut să renunțe la emisiune, Remi ar fi convins-o să meargă mai departe și să îi ofere șansa de a-și demonstra că este un bărbat fidel.

Bianca Iotu, acuzații dure la adresa lui Remi Dobre

Bianca Iotu îl consideră imatur pe Remi Dobre, cel cu cre a mers în Thailanda pentru a-și testa relația și spune că lipsa de respect din partea lui nu a fost o surpriză pentru ea.

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Mai mult, concurenta a dezvăluit că a vrut să renunțe la emisiune cu doar două săptămâni înainte de plecare, după ce a descoperit un mesaj care i-a ridicat semne de întrebare.

În timpul ceremoniei, Bianca Iotu a explicat că nu se aștepta ca Remi Dobre să facă gesturi care să îl pună într-o lumină proastă.

Concurenta a decis să arunce în foc cristalul primit de la Radu Vâlcan înainte să vadă vreo imagine cu partenerul ei și înainte ca prezentatorul să îi spună că flacăra ispitei s-a aprins pentru ea.

„Mă așteptam că o să mă înșele iarăși”. Ce spune Bianca despre comportamentul lui Remi

Bianca Iotu a vorbit deschis și despre teama că Remi ar putea repeta greșelile din trecut. Concurenta a amintit că a mai fost înșelată.

Participarea la Insula Iubirii ar fi trebuit să le ofere ocazia de a-și testa relația, însă Bianca a recunoscut că a plecat în Thailanda cu îndoieli.

De ce a venit Remi Dobre la Insula Iubirii? Răspunsul Biancăi Iotu

În timpul ceremoniei, Radu Vâlcan a întrebat-o pe Bianca de ce crede că Remi a ales să participe la emisiune. Răspunsul ei a arătat că, la început, avea alte așteptări de la această experiență.

Concurenta a mărturisit că a privit participarea la Insula Iubirii ca pe o șansă de a-și consolida relația. Ea a sperat că experiența îi va ajuta să își clarifice problemele și să vadă dacă pot construi un viitor împreună.

Bianca Iotu a avut suspiciuni înainte de Insula Iubirii. Ce a descoperit cu două săptămâni înainte de plecare

Bianca a povestit că relația cu Remi a avut un trecut complicat. Cei doi s-au despărțit după ce el ar fi înșelat-o. Apoi, au decis să se împace. Potrivit ei, o perioadă nu a avut motive să creadă că partenerul său o înșală din nou. Situația s-a schimbat cu aproximativ două săptămâni înainte de plecarea în Thailanda.

Concurenta a explicat că Remi i-ar fi spus că întâlnirea avea legătură cu o colaborare și că îi trimisese mamei sale fotografia pentru a-i arăta unde se afla. Bianca a recunoscut însă că explicația nu a liniștit-o.

Potrivit Biancăi, Remi a insistat să nu renunțe. Acesta i-ar fi spus că mesajele nu înseamnă nimic și că totul ține de dorința lui de validare.

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