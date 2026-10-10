Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a plâns în hohote în brațele lui Marcel. Cum a reacționat concurentul

Ediția din 10 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Radu Vâlcan a intrat în vila băieților și după câteva minute de suspans, l-a invitat pe Marcel la ceremonia focului. Miți și-a făcut o mulțime de gânduri despre ce ar putea vedea la bonfire, însă în momentul în care și-a văzut soția care i-a sărit în brațe plângând, a fost de-a dreptul copleșit. Armina a plâns în hohote în brațele soțului, iar Marcel a încercat să o liniștească și să-i spună că e lângă ea și că totul va fi bine.

Sambata, 10.10.2026, 22:30