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Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a plâns în hohote în brațele lui Marcel. Cum a reacționat concurentul

Ediția din 10 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Radu Vâlcan a intrat în vila băieților și după câteva minute de suspans, l-a invitat pe Marcel la ceremonia focului. Miți și-a făcut o mulțime de gânduri despre ce ar putea vedea la bonfire, însă în momentul în care și-a văzut soția care i-a sărit în brațe plângând, a fost de-a dreptul copleșit. Armina a plâns în hohote în brațele soțului, iar Marcel a încercat să o liniștească și să-i spună că e lângă ea și că totul va fi bine.
Sambata, 10.10.2026, 22:30
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Insula Iubirii Sezonul 10. Armina și Marcel au părăsit Thailanda. Cum au reacționat când au primit vestea

Insula Iubirii Sezonul 10. Armina și Marcel au părăsit Thailanda. Cum au reacționat când au primit vestea

Logo show Sambata, 10.10.2026, 22:45 Insula Iubirii Sezonul 10. Ce i-ar fi mărturisit Remi, Danielei fără lavaliere, când au intrat în apă

Insula Iubirii Sezonul 10. Ce i-ar fi mărturisit Remi, Danielei fără lavaliere, când au intrat în apă

Logo show Sambata, 10.10.2026, 21:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia s-a schimbat la față când a auzit declarațiile Rebecăi: O înșală de o rupe!

Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia s-a schimbat la față când a auzit declarațiile Rebecăi: O înșală de o rupe!

Logo show Sambata, 10.10.2026, 20:30 Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Ce verdict au dat frații Eram

Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Ce verdict au dat frații Eram

Logo show Sambata, 10.10.2026, 14:41 Hello Chef sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru frații Eram

Hello Chef sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru frații Eram

Logo show Sambata, 10.10.2026, 14:00 Medicool | Sezonul 10. Masajul cu ventuze: cum funcționează și când poate ajuta

Medicool | Sezonul 10. Masajul cu ventuze: cum funcționează și când poate ajuta

Logo show Sambata, 10.10.2026, 12:58 Medicool | Sezonul 10. Drumul spre performanță după o ruptură de ligamente. Povestea handbalistei Ana Maria Tănăsie

Medicool | Sezonul 10. Drumul spre performanță după o ruptură de ligamente. Povestea handbalistei Ana Maria Tănăsie

Logo show Sambata, 10.10.2026, 12:35 Medicool | Sezonul 10. Insomnia cronică: cum afectează corpul și mintea

Medicool | Sezonul 10. Insomnia cronică: cum afectează corpul și mintea

Logo show Sambata, 10.10.2026, 12:10 Medicool | Sezonul 10. Ce tip de tuse ai și trebuie să mergi la medic

Medicool | Sezonul 10. Ce tip de tuse ai și trebuie să mergi la medic

Logo show Sambata, 10.10.2026, 12:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a plâns în hohote la bonfire: „Pur și simplu explodez!”

Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a plâns în hohote la bonfire: „Pur și simplu explodez!”

Logo show Vineri, 09.10.2026, 23:20 Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a încălcat regulamentul și a „fugit” din perimetrul vilei fetelor

Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a încălcat regulamentul și a „fugit” din perimetrul vilei fetelor

Logo show Vineri, 09.10.2026, 21:44 Insula Iubirii Sezonul 10. Marcel a avut un moment de conectare cu ispita Oana. Ce a spus despre atingerile dintre ei

Insula Iubirii Sezonul 10. Marcel a avut un moment de conectare cu ispita Oana. Ce a spus despre atingerile dintre ei

Logo show Vineri, 09.10.2026, 21:30
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