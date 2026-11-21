Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Gabriella i-a mărturisit Biancăi Ghiurcă că s-a îndrăgostit de Marco: „Nu am vrut niciodată să-ți fac rău!”
Episodul din 21 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Întâlnire cu emoții și mărturisiri între Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella. Aceasta a recunoscut în fața Biancăi că s-a îndrăgostit de Marco, încercând să îi explice ce a simțit și asigurând-o că nu și-a dorit niciodată să îi facă rău. Reacția Biancăi nu a întârziat să apară: „Nu ți se pare deplasat?”, a declarat ea.
Sambata, 21.11.2026, 23:25