Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Eduard îl acuză pe Ionuț Mocăniță că se victimizează! Ce îi reproșează: „O bagi pe ea ca să te scoți pe tine”
Episodul din 21 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Ionuț Mocăniță s-a întâlnit față în față cu ispita Eduard, bărbatul de care iubita sa, Claudia Ion, s-a apropiat în timpul experienței de pe insulă. Eduard consideră că Ionuț se victimizează și încearcă să dea vina pe Claudia pentru a-și justifica propriul comportament.
Sambata, 21.11.2026, 22:45