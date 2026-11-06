Insula Iubirii Sezonul 10. Ce a dezvăluit Prințul Marco după votul pentru întâlnirea specială de 24 de ore

Episodul din 6 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Radu Vâlcan le-a cerut ispitelor feminine să aleagă un concurent care să participe la un date special de 24 de ore. Majoritatea fetelor l-au ales pe Marco pentru această ocazie specială. Prințul a ales-o la rândul său pe Gabriela pentru date, fiind dispus să continue testul la Insula Iubirii alături de ispita care i-a declarat deja dragostea.

Vineri, 06.11.2026, 21:30