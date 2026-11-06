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Insula Iubirii Sezonul 10. Ce a dezvăluit Prințul Marco după votul pentru întâlnirea specială de 24 de ore

Episodul din 6 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Radu Vâlcan le-a cerut ispitelor feminine să aleagă un concurent care să participe la un date special de 24 de ore. Majoritatea fetelor l-au ales pe Marco pentru această ocazie specială. Prințul a ales-o la rândul său pe Gabriela pentru date, fiind dispus să continue testul la Insula Iubirii alături de ispita care i-a declarat deja dragostea.
Vineri, 06.11.2026, 21:30
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Insula Iubirii Sezonul 10. „A început dezastrul natural” Ce a auzit Ionuț Mocăniță chiar din gura Claudiei Ion la cutia cu surprize!

Insula Iubirii Sezonul 10. „A început dezastrul natural” Ce a auzit Ionuț Mocăniță chiar din gura Claudiei Ion la cutia cu surprize!

Logo show Vineri, 06.11.2026, 22:28 Insula Iubirii Sezonul 10. Ce spune Narcis Bujor despre apropierea de Bianca Iotu

Insula Iubirii Sezonul 10. Ce spune Narcis Bujor despre apropierea de Bianca Iotu

Logo show Vineri, 06.11.2026, 22:13 Insula Iubirii Sezonul 10. Mira și Jaguarul au petrecut noaptea împreună. Ce spune concurenta despre relația cu Ian

Insula Iubirii Sezonul 10. Mira și Jaguarul au petrecut noaptea împreună. Ce spune concurenta despre relația cu Ian

Logo show Vineri, 06.11.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, despre discriminarea românilor în Italia. A fost tratată diferit?

Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, despre discriminarea românilor în Italia. A fost tratată diferit?

Logo show Vineri, 06.11.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Dalina, nepoata Ramonei Bădescu, dezvăluie cum s-a legat prietenia specială dintre ele

Furnicuțele 2026. Dalina, nepoata Ramonei Bădescu, dezvăluie cum s-a legat prietenia specială dintre ele

Logo show Vineri, 06.11.2026, 18:51 Furnicuțele 2026. Prietenii Ramonei Bădescu din Italia i-au transmis mesaje emoționante: „Ești specială!”

Furnicuțele 2026. Prietenii Ramonei Bădescu din Italia i-au transmis mesaje emoționante: „Ești specială!”

Logo show Vineri, 06.11.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, provocată să ghicească legată la ochi! Ce a suprins-o total: „Cum ai intrat aici?!”

Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, provocată să ghicească legată la ochi! Ce a suprins-o total: „Cum ai intrat aici?!”

Logo show Vineri, 06.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, despre prima întâlnire cu actualul partener: „Nu l-am suportat!” Cum a început povestea lor de dragoste

Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, despre prima întâlnire cu actualul partener: „Nu l-am suportat!” Cum a început povestea lor de dragoste

Logo show Vineri, 06.11.2026, 18:11 Furnicuțele 2026. Luminița, prietena din copilărie a Ramonei Bădescu! Au o prietenie de peste 40 de ani: „Este prietena mea de suflet!”

Furnicuțele 2026. Luminița, prietena din copilărie a Ramonei Bădescu! Au o prietenie de peste 40 de ani: „Este prietena mea de suflet!”

Logo show Vineri, 06.11.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, mărturisiri în lacrimi despre moartea tatălui și divorțul de Alessandro di Fornaro

Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, mărturisiri în lacrimi despre moartea tatălui și divorțul de Alessandro di Fornaro

Logo show Vineri, 06.11.2026, 17:47 Furnicuțele 2026. La 91 de ani, mama Ramonei Bădescu a venit să-i facă o surpriză: „Cea mai mare demonstrație de dragoste”

Furnicuțele 2026. La 91 de ani, mama Ramonei Bădescu a venit să-i facă o surpriză: „Cea mai mare demonstrație de dragoste”

Logo show Vineri, 06.11.2026, 17:31 Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, provocată să identifice vedetele după declarațiile lor

Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, provocată să identifice vedetele după declarațiile lor

Logo show Vineri, 06.11.2026, 17:14
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