Insula Iubirii Sezonul 10. Ce i-ar fi mărturisit Remi, Danielei fără lavaliere, când au intrat în apă

Ediția din 10 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. În timp ce Remi a susținut că nu a discutat nimic profund cu Daniela în apă și că și-ar fi dorit să fie singur, însă nu a vrut să o refuze, ispita Daniela a susținut că în mare, când nu aveau lavaliere, Remi i-a dat de înțeles că își dorește să aibă de-a face cu ea, după încheierea filmărilor din Thailanda.

Sambata, 10.10.2026, 21:00