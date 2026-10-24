Insula Iubirii Sezonul 10. Ce spune Marco Dăscăliuc despre imaginile cu Bianca Ghiurcă și limbajul vulgar: „Doar gura este de ea!”

Episodul din 24 octombrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Marco Dăscăliuc a comentat imaginile în care iubita sa, Bianca Ghiurcă, folosește un limbaj vulgar. Acesta își cere scuze în numele ei și speră ca Bianca să realizeze că a greșit. Marco susține că în relația lor ea nu se comportă astfel și crede că reacția ei ar fi fost influențată de felul în care el a îmbrățișat testul. Află ce a mai spus despre situația care a atras atenția!

Sambata, 24.10.2026, 20:20