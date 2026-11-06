Insula Iubirii Sezonul 10. Ce spune Narcis Bujor despre apropierea de Bianca Iotu

Episodul din 6 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Bianca Iotu a renunțat la relația cu Remi Dobre, aruncând colierul în flăcări. Aceasta s-a lăsat dusă de sentimente și s-a apropiat de ispita masculină Narcis Bujor. Cei doi au petrecut momente intime împreună, iar concurenta se deschide tot mai mult în fața ispitei. Cu toate acestea, Narcis este mai rezervat în relația cu Bianca.

Vineri, 06.11.2026, 22:13