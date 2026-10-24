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Insula Iubirii Sezonul 10. Ionuț Mocăniță, dezvăluiri despre relația cu Claudia Ion: despărțiri și acuzații. Frankie îl acuză că joacă teatru

Episodul din 24 octombrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Ionuț Mocăniță vorbește despre începuturile relației cu Claudia Ion și rememorează momentele în care cei doi s-au despărțit, susținând că în una dintre acele perioade ea ar fi avut o altă relație. Frankie contestă declarațiile lui și consideră că acesta joacă „un teatru foarte prost” și încearcă să o denigreze pe Claudia.
Sambata, 24.10.2026, 21:29
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Logo show Vineri, 23.10.2026, 22:30
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