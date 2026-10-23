Antena Căutare
Home Insula Iubirii Video Insula Iubirii Sezonul 10. Remi suferă, iar Bianca se distrează! Ce dezvăluire le-a făcut fetelor în legătură cu ispita Narcis
Logo show

Insula Iubirii Sezonul 10. Remi suferă, iar Bianca se distrează! Ce dezvăluire le-a făcut fetelor în legătură cu ispita Narcis

Episodul din 23 octombrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Tensiunile de la Insula Iubirii au atins un nou nivel, iar Remi nu și-a mai putut ascunde emoțiile. După toate momentele tensionate și discuțiile despre apropierile dintre concurenți și ispite, acesta a izbucnit în lacrimi, lăsând să se vadă cât de mult îl afectează ceea ce se întâmplă în jurul său.
Vineri, 23.10.2026, 20:30
x
Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia a primit o șansă specială din partea lui Radu: test poligraf pentru Mocăniță

Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia a primit o șansă specială din partea lui Radu: test poligraf pentru Mocăniță

Logo show Vineri, 23.10.2026, 22:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Jaguarul și Mira Corbu, tot mai apropiați: Îmi plac păcătoasele!

Insula Iubirii Sezonul 10. Jaguarul și Mira Corbu, tot mai apropiați: Îmi plac păcătoasele!

Logo show Vineri, 23.10.2026, 21:30 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Bogdan Mălăele! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Bogdan Mălăele! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

Logo show Vineri, 23.10.2026, 18:57 Furnicuțele 2026. Cum se înțeleg Bogdan Mălăele și vărul său, Lucian

Furnicuțele 2026. Cum se înțeleg Bogdan Mălăele și vărul său, Lucian

Logo show Vineri, 23.10.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. Care a fost cel mai dureros moment pentru Bogdan Mălăele: Am iubit-o cel mai mult! Moartea ei m-a distrus!

Furnicuțele 2026. Care a fost cel mai dureros moment pentru Bogdan Mălăele: Am iubit-o cel mai mult! Moartea ei m-a distrus!

Logo show Vineri, 23.10.2026, 18:31 Furnicuțele 2026. Bogdan Mălăele și Oase, joc de strategie cu jetoane. Cine a câștigat?

Furnicuțele 2026. Bogdan Mălăele și Oase, joc de strategie cu jetoane. Cine a câștigat?

Logo show Vineri, 23.10.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Bogdan Mălăele a schimbat școala de nouă ori între clasele a V-a și a VIII-a: Am avut și nota 4 la purtare!

Furnicuțele 2026. Bogdan Mălăele a schimbat școala de nouă ori între clasele a V-a și a VIII-a: Am avut și nota 4 la purtare!

Logo show Vineri, 23.10.2026, 18:14 Furnicuțele 2026. Bogdan Mălăele și Mincu dau cărțile pe față la Provocarea „Am / N-am”!

Furnicuțele 2026. Bogdan Mălăele și Mincu dau cărțile pe față la Provocarea „Am / N-am”!

Logo show Vineri, 23.10.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Întrebări bombă cu Bogdan Mălăele și Alex Mincu! La cine s-a spart balonul

Furnicuțele 2026. Întrebări bombă cu Bogdan Mălăele și Alex Mincu! La cine s-a spart balonul

Logo show Vineri, 23.10.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Ce relație are Bogdan cu tatăl său, Horațiu Mălăele. Cum i-a influențat cariera pe scenă

Furnicuțele 2026. Ce relație are Bogdan cu tatăl său, Horațiu Mălăele. Cum i-a influențat cariera pe scenă

Logo show Vineri, 23.10.2026, 17:13 Furnicuțele 2026. Cum a început Bogdan Mălăele să facă stand-up comedy

Furnicuțele 2026. Cum a început Bogdan Mălăele să facă stand-up comedy

Logo show Vineri, 23.10.2026, 17:10 Mireasa, sezonul 14. Radu, în top 3 și salvat de public, dar Andreea este eliminată

Mireasa, sezonul 14. Radu, în top 3 și salvat de public, dar Andreea este eliminată

Logo show Vineri, 23.10.2026, 15:57
x