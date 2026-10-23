Insula Iubirii Sezonul 10. Remi suferă, iar Bianca se distrează! Ce dezvăluire le-a făcut fetelor în legătură cu ispita Narcis

Episodul din 23 octombrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Tensiunile de la Insula Iubirii au atins un nou nivel, iar Remi nu și-a mai putut ascunde emoțiile. După toate momentele tensionate și discuțiile despre apropierile dintre concurenți și ispite, acesta a izbucnit în lacrimi, lăsând să se vadă cât de mult îl afectează ceea ce se întâmplă în jurul său.

Vineri, 23.10.2026, 20:30