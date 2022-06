Insula Iubirii | Sezonul 6, 21 iunie 2022. Confruntare între Ionuț și Katy. Ce decizie au luat

În al 15-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 21 iunie 2022, Ionuț și Katy au avut marea confruntare la ceremonia focului. Cei doi s-au reîntâlnit și au vizionat câteva filmulețe despre fiecare și au decis dacă vor rămâne împreună sau vor pleca separat de pe insulă: "Mă simt ok, puține emoții pentru revedere. Eu sunt foarte pregătit să o văd și eu mă știu pe mine cât am suferit în ultimele două zile, nu prea am mai avut chef de nimic”, spune Ionuț.

Marti, 21.06.2022, 17:10