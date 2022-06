Insula Iubirii | Sezonul 6, 21 iunie 2022. Toți au fost uimiți că a mers cu Marco la date. Ce a recunoscut Cristina

În al 15-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 21 iunie 2022, Cristina, fosta iubită a lui Sebastian, i-a făcut o serie de dezvăluiri lui Marco, la dream date. Cei doi au avut parte de cele mai impresionante experiențe: "Marco m-a ajutat să-mi găsesc liniștea de care spuneam atât de mult că am nevoie și am găsit liniștea. Nu am simțit să merg cu Denis”, spune concurenta.

Marti, 21.06.2022, 16:48