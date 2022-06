Insula Iubirii | Sezonul 6, 27 iunie 2022. Rey și Lavinia s-au confruntat la ultimul bonfire

În al 16-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 27 iunie 2022, Rey și Lavinia s-au revăzut la ultimul bonfire de la insulă și și-au aruncat vorbe dure. Iată ce au discutat cei doi și cum au decis să plece de pe insulă: „Nu înseamnă că dacă nu ne uităm unul la celălalt nu avem ce să ne spunem. Te rog frumos să-mi spui de câte ori mi-ai spus în 4 ani că sunt imatur?”, întreabă Rey. „De câteva ori. Asta nu înseamnă că... eu am luptat mult ca să-ți arăt ce e important într-o relație, dar prin prisma unor lucruri, dar ești imatur. Îmi susțin părerea, mă gândesc la ideea că am un copil și trebuie să am alte priorități până acum, dacă ar fi fost un om mai matur decât mine ar fi trebuit să-mi deschidă mintea ca să mă trezesc. S-a întâmplat de două ori să vii cu ideea să aduc copilul”, spune Lavinia.

Luni, 27.06.2022, 16:11