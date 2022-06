Insula Iubirii | Sezonul 6, 6 iunie 2022. Teodora, surprinsă noaptea în dormitor cu Ali!

În episodul unsprezece de la Insula Iubirii - sezonul 6 din 6 iunie 2022, Teodora Marcu și ispita Ali au petrecut o noapte împreună, la invitația ei. Cei doi au fost liniștiți și între ei nu s-a întâmplat absolut nimic. „Am avut o discuție, dar am zis-o așa...că voia să doarmă într-un pat mai mare, dar am crezut că a fost o glumă, dar m-am trezit cu Ali în pat. Eu am crezut că era Lavinia”, spune Teodora.

Luni, 06.06.2022, 12:38