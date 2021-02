Speak și Vlad Drăgulin lansează Îs geană pi tini, episodul 13. Hai să vezi ce faze amuzante ți-au pregătit!

Episodul 13 al emisiunii Îs geană pi tini, prima remarcă a lui Speak este legată de look-ul lui Vlad Drăgulin.

“Dar ce-i cu mustața asta?”, spune Speak.

“Am mustață pentru că am început un proiect la iUmor (...) și fac un content extra, tot pentru a1.ro și nu îl fac as myself, (...) am decis să fac emisiunea asta ca un personaj, (...) un personaj care chiar se află la cârma acelei echipe”, a dezvăluit Vlad despre noul sezon iUmor.

El a primit salutări și de la chef Florin Dumistrescu și cu această ocazie, Vlad și-a amintit că ei se știu de când avea el 21 de ani, pe când Drăgulin l-a imitat pe el la emisiunea “În puii mei”.

Primul clip comentat a fost cu o vecină curioasă care privea lumea de la balconul său cu binoclul. Speak i-a spus lui Vlad că în acest personaj se va transforma și el la bătrânețe.