Cine este Ciprian Teodorescu din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”. A renunțat la o meserie bănoasă pentru muzică și actorie

Descoperă cine este Ciprian Teodorescu, actorul care a acceptat provocarea de a intra în pielea lui Adrian, un personaj negativ din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Porduction pentru Antena 1.

Serialul „Iubire cu parfum de lavandă” aduce în prim plan povestea a doi oameni care provin din lumi total diferite, dar care ajung să se întâlnească și să se îndrăgostească, în ciuda diferențelor sociale dintre ei. Aceștia au şansa unui nou început împreună, dincolo de toate greutăţile din vieţile lor. Totuși, lucrurile se complică atunci când în poveste apare Adrian, personaj negativ. Descoperă cine este Ciprian Teodorescu din „Iubire cu parfum de lavandă”.

Cine este Ciprian Teodorescu din Iubire cu parfum de lavandă. A renunțat la o meserie bănoasă pentru muzică și actorie

Ştefan Lungu (Adi Nartea), fost fotbalist la o echipă de top din Marea Britanie, obişnuit cu ritmul vieţii luxoase de la oraş, dar divorţat şi tată de copil adolescent, ajunge în satul idilic în care trăieşte Anda (Michaela Prosan), mamă singură, medic respectat în comunitatea în care viaţa are un alt ritm. Cei doi ajung să trăiască o iubire total neaşteptată. Secrete întunecate, gelozii, intrigi şi minciuni de tot felul le vor sta în cale la tot pasul până îşi vor găsi drumul unul către celălalt, într-un loc în care oamenii trăiesc şi iubesc după alte reguli.

Printre cei care complică lucrurile se numără și Ștefan, fratele lui Dinu (Bogdan Albulescu) şi cumnatul Amaliei (Andreea Vasile), consilier în cadrul Primăriei, care se folosește de poziția pe care o are ca să cumpere terenuri din sat și, mai apoi, să le vândă către dezvoltatorii imobiliari. Totodată, încearcă să o cucerească pe Anda (Michaela Prosan), însă planul real este să ajungă să pună mâna pe lanul de lavandă.

Telespectatorii care s-au întrebat cine este Ciprian Teodorescu in „Iubire cu parfum de lavandă” au ocazia să descopere ce actor talentat este acesta, dar asta nu e tot. Acesta mai este și solist vocal şi arhitect. Absolvent al Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu, din Suceava, dar şi al Facultăţii de Arhitectură, din Iaşi, Ciprian Teodorescu şi-a îndreptat atenţia spre muzică şi actorie. De-a lungul timpului a jucat în musicaluri de succes precum Mamma Mia (Sam Carmichael), We Will Rock You (Brit) sau The Full Monty (Harold Nichols).

Ce a declarat Ciprian Teodorescu din „Iubire cu parfum de lavandă” despre rolul său

Iată ce a declarant actorul Ciprian Teodorescu despre rolul său, dar și despre experiența trăită pe platourile de filmare ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă”: „Încep prin a spune că mă simt extrem de onorat și de recunsocător pentru oportunitatea de a juca în acest serial. Îmi doream genul ăsta de rol de foarte multă vreme și, iată, se întâmplă. Mi-am sunat familia și prietenii, care m-au felicitat și mi-au spus că nu m-au mai văzut atât de fericit de multă vreme. Apoi, au început repetițiile și filmarile, unde am cunoscut o grămadă de oameni frumoși și calzi, atât actori, cât și oameni din echipa de productie. Interpretarea lui Adrian, într-un rol negativ, este o provocare pentru mine, mai ales că, în viața reală, sunt o persoană total diferită, as putea spune chiar diametral opusă. Totuși, am considerat că aceasta este o oportunitate unică de a-mi extinde abilitățile actoricești și de a aduce complexitate rolului, sperând că nuanțele și profunzimea pe care am încercat să i le insuflu acestui personaj vor fi apreciate și plăcute de către oamenii din fața ecranelor. Abia aștept ca publicul să urmărească povestea noastră frumoasă și să se lase duși, ca într un vis frumos, de valurile tumultuoase ale sentimentelor, trăirilor și emoțiilor”, a dezvăluit Ciprian Teodorescu.

Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dani Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu.

Serialul „Iubire cu parfum de lavandă” are premiera pe 31 octombrie 2024 la ora 20:30 și va fi difuzat în fiecare zi de joi și vineri pe Antena 1, dar producția va putea fi urmărită și pe AntenaPLAY.