Anca Florescu și Nicoleta Luciu erau răsfățatele publicului în anii 2000. Iată cum arăta atunci actrița din serialul original Iubire cu parfum de lavandă.

Anca Florescu și Nicoleta Luciu au luat cu asalt topurile muzicale ale anilor 2000. Trupa lor, Laguna, era îndrăgită de publicul tânăr.

Imagini cu Anca Florescu din perioada în care avea trupă. Cum arăta actrița când cânta alături de Nicoleta Luciu

Cele două însă au hotărât să-și lanseze cariele solo, astfel că Laguna s-a destrămat în 2008. În timp ce Nicoleta Luciu a rămas în lumina reflectoarelor, ca mai apoi să se retragă pentru a se dedica familiei, Anca Florescu a continuat pe drumul artei.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Inițial a fost solista trupei K1, ca mai apoi să se alăture trupei lui Horia Brenciu.

Citește și: Anca Florescu și Ciprian Teodorescu completează distribuţia serialului original Iubire cu parfum de lavandă

Anca a devenit actriță și a continuat să cânte. Ba mai mult, în 2014, Anca Florescu participa la selecția națională a concursului Eurovision cu melodia „Hearts Collide”. Iar în 2015, aceasta lansa piesa „Cântă inima mea”.

„Cu toate că în ultima vreme sunt implicată în proiecte la teatru, am revenit la muzică, pentru că ne-a fost dor de un cântec cu versuri în limba romană. Mă bucur că l-am găsit la momentul potrivit.

Multumesc băieților de la Famous Production pentru frumoasa colaborare și pentru prietenie. Povestea continuă!” declara Anca la momentul respectiv, conform unei surse.

Citește și: Prima reacție a lui Zsolt Csergo, soțul Nicoletei Luciu, după ce s-a zis că divorțează după 12 ani de căsnicie: „Ne afectează”

Cu ce se ocupă Anca Florescu în prezent

Anca Forescu are 44 de ani, s-a născut în Sibiu și este actriță și interpret vocal. A absolvit Actorie la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Totodată, cochetează atât cu teatrul, în spectacole ca Aglaja (Teatrul Mic), Kafka.

De-a lungul timpului, Anca a jucat în seriale, precum: Viața unei singure femei (2023), Hai hui în timp (2022), See You Soon (2019), Star Wars: The Rise of Skywalker / Star Wars: Skywalker - Ascensiunea (2019) - Zorii (limba română), Ralph Breaks the Internet / Ralph rupe netu' (2018) - personaje secundare (voce) (limba română), Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast / Clopoțica și Legenda Bestiei de Nicăieri (2014) - alte voci (dialog versiune română), Și caii sunt verzi pe pereți (2012) - Cosmina, Ceva bun de la viață (2011) - Oana, Penalty (2009), Iubire ca în filme (2006) - Cristina Pop.

Citește și: Cristian Neacşu completează distribuţia serialului original Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1

În prezent, frumoasa brunetă face parte din distribuția musicalului Chicago, în rolul Mama Morton, alături de Mirela Zeța, Ana Crețu, Flavia Mihășan sau Tudor Cucu-Dumitrescu.

În 2012, Anca și-a unit destinele cu un om din breaslă, mai exact cu Andrei Roșu. Actorul din Lia - Soția soțului meu este cu zece ani mai mic decât ea. Cei doi au ajuns însă să se despartă.

„A fost o nuntă cu tradiție ardelenească, programul artistic a fost realizat de către junii Sibiului, a fost foarte frumos. M-am bucurat că am avut familia și prietenii lângă mine și cea mai frumoasă femeie ca mireasă. (…)

Fetița noastră din burtica soției mele s-a bucurat și ea, s-a mișcat acolo, a dansat odată cu noi. A fost o nuntă destul de mare, toată lumea s-a simțit bine, a dansat și s-a distrat”, relata actorul la momentul respectiv.

Anca Florescu se alătură distribuției serialului original Iubire cu parfum de lavandă, ce va fi difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Anca Florescu va putea fi urmărită cât de curând în rolul Silviei Lungu, fosta soție a lui Ștefan (Adi Nartea) și mama Almei (Alexia Caraş).

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Relația Silviei cu tatăl fiicei sale nu este cea mai bună. Cei doi au divorțat, iar de atunci duc o luptă permanentă pentru a câştiga afecţiunea fiicei lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Personajul pe care îl interpretez este provocator, colorat. Atmosfera de la filmări, într-o locație de vis, îmi oferă atât de multe posibilități de a cunoaște, de a descoperi noi întâlniri. Este minunat!” a mărturisit actrița.