Cum arăta Maria Țăpușă în adolescență și copilărie. Actrița din Iubire cu parfum de lavandă și-a păstrat trăsăturile

Actrița Maria Țăpușă, cunoscută inițial pentru rolul ei din serialul Lasă-mă, îmi place! Camera 609, va juca și în noul serial Iubire cu parfum de lavandă, care va avea premiera în curând la Antena 1 și va putea fi urmărit și în AntenaPLAY.

Maria Țăpușă, în vârstă de 20 ani, va completa distribuția noul serial marca Ruxandra Ion și produc de Dream Film Production, alături de Claudiu Istodor.

Cum arăta actrița Maria Țăpușă în adolescență

Maria va interpreta rolul Ioanei, o adolescentă extrem de muncitoare și de dedicată, fiica preotului satului și o foarte bună prietenă a Andei: ,,Am fost extrem de entuziasmată să aflu că parcursul meu actoricesc continuă pe platourile de filmare și, de data aceasta, vine cu o mare provocare. Încă de la primele discuții cu echipa, am simțit că personajul pe care îl voi interpreta are o profunzime și o complexitate care mă vor pune la încercare și cu ajutorul cărora voi explora noi laturi ale actoriei.

Filmările au început într-o atmosferă cu multă energie bună, dar și cu nerăbdare, iar locația aleasă adaugă un farmec aparte poveștii noastre. Secvențele sunt gândite în cel mai mic detaliu, aducând cu ele parfumul unic al lavandei și emoția unei povești autentice de dragoste. Personajul meu, Ioana, o adolescentă extrem de silitoare și dedicată, care alege să-și petreacă timpul liber în cabinetul medical al Andei și care visează să devină medic, într-o bună zi, se împarte între două lumi aparent contradictorii.

Pe de-o parte, respectă postura de fiică a preotului din sat și trăiește după reguli și principii stricte, însă, pe de altă parte, ascunde o iubire profundă pentru un băiat rebel, un secret ce trebuie protejat de ochii lumii. Această dualitate construiește o Ioana plină de contradicții și de mister, iar acest lucru îmi oferă șansa de a o dezvălui treptat, fără a-i compromite esența. Îmi doresc ca publicul să aprecieze nu doar povestea noastră, ci și evoluția personajelor, pe care cu toții încercăm să o redăm cu autenticitate și cu multă pasiune”, a dezvăluit Maria Țăpușă.

Maria Țăpușă este o actriță desăvârșită, la o vârstă fragedă. Pe lângă cariera de actriță, Maria face și modelling. Ea a început cariera ei în modelling de la vârsta de 14 ani, iar la vârsta de 18 ani a știut că vrea să devină actriță.

Pe lângă cariera sa de actriță, Maria Țăpușă a pășit în lumea modellingului în urmă cu 3 ani, reușind să colaboreze cu branduri de succes și apărând în videoclipuri ale unor artiști cunoscuți, precum Minelli, Mario Fresh & Juno și Jean Gavril.

Personajul ei, Mara, din serialul Lasă-mă, îmi place! Camera 609, a fost rolul ei de debut în lumea actoriei, iar acum e gata să impresioneze publicul cu rolul ei din serialul Iubire cu parfum de lavandă, care are premier ape 31 octombrie la Antena 1, de la ora 21.45.

Maria Țăpușă, deși este de o frumusețe rară, care o scoate din anonimat, ea a declarat în mai multe interviuri că modestia e o valoare la care ea ține foarte mult. Pe contul ei de Instagram are aproape 10K urmăritori și postează adesea imagini de la campaniile de modelling pentru care filmează, dar și din timpul ei liber.

Maria are pe contul ei de Instagram câteva imagini de la începutul carierei sale, pe când era doar o adolescentă. Trăsăturile ei fizice unice au ajutat-o să își croiască o carieră de succes, atât în lumea modei, cât și în lumea actoriei.

