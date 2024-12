Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 38, 39 și 40, 20 decembrie 2024. Anda, bulversată! Soțul ei, Albert, a găsit-o

Descoperă ce s-a întâmplat în ultimele episoade din primul sezon al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”. Situații neașteptate au apărut în episoadele 38, 39 și 40 difuzate pe 20 decembrie 2024.

Ultimele episoade din primul sezon al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” au adus surprize de proporții pentru cuplul format din Ștefan și Anda. Descoperă ce s-a întâmplat după ce bărbatul a cerut-o în căsătorie, în episoadele 38, 39 și 40 difuzate pe 20 decembrie 2024.

Episodul 38 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 20 decembrie 2024. Ștefan este supărat că Anda i-a refuzat cererea în căsătorie

În episodul trecut, Ștefan a cerut-o în căsătorie pe Anda, dar episodul 38 l-a surprins pe Sky singur în mașină cu Alma. Anda și Maria s-au întors de la mare în mașina lui Cristi.

„Acum îmi spui și mie ce s-a întâmplat? Tu și Ștefan v-ați certat?”, a dorit Maria să afle.

„Îmi pare rău, dar nu pot să vorbesc despre asta acum. Sper să mă înțelegi”, a fost replica femeii.

Ioana încă este „bântuită” de imaginile cu Adrian rănit și acoperit de sânge și se îngrijorează cu privire la starea bărbatului de sănătate.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 35, 36 și 37, 19 decembrie 2024. Ștefan a cerut-o în căsătorie pe Anda

Alma și Maria observă că părinții lor se poartă ciudat și încearcă să îi aducă împreună la masă, dar nu au reușit.

Anda s-a întâlnit cu prietenele ei și le-a explicat de ce nu a putut să accepte cererea în căsătorie: „Nu am apucat să îi spun ce simt, ce am pe suflet. Nu ajung unde vreau să ajung”.

Ștefan e furios și Anda încearcă să discute cu el, dar totul e în zadar, căci bărbatul este extrem de rănit de faptul că a fost refuzat de femeia pe care o iubește.

Amalia poartă o discuție cu Ștefan și încearcă să îl facă să vadă lucrurile din altă perspectivă. În plus, femeia îi explică faptul că Anda tot încearcă să îi spună ceva important, dar nu a reușit, din diferite motive.

„Ție ți se pare că Anda e genul de om care să îți întoarcă spatele? La cum o cunoști tu pe Anda? Are motivele ei, du-te și vorbește cu ea”, a fost sfatul dat de Amalia bărbatului.

Episodul 38 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 20 decembrie 2024. Polițistul este atacat în pădure de un personaj misterios

În timp ce era în pădure să culeagă probe după incidentul cu Adrian, polițistul a fost și el înjunghiat și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Amalia pare că se apropie de Dinu și chiar decide să plece toți ca familie la București, unde se află Adrian.

„De ce nu vrei să te căsătorești?”, a întrebat-o Ștefan pe Anda.

„Nu am zis că nu vreau. Nu pot să fac asta”, a fost replica femeii.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 32, 33 și 34, 13 decembrie 2024. Ce secret dureros află Maria despre tatăl ei

Traian și Claudia s-au împăcat și chiar au avut un moment intim, departe de ochii curioșilor.

La magazinul lui Dinu își face apariția un personaj misterios, care află că Adrian nu a murit, lucru ce îl face să se întoarcă din drum.

„Eu nu mă mișc de aici până nu îmi spui tot ce ai de spus. Ești singura care pune presiune pe tine”, încearcă Ștefan să spună Andei.

„E ceva despre care nu am reușit să vorbim și de asta nu pot să accept cererea în căsătorie. Nu pot să accept cererea ta pentru că nu știi totul despre mine”, a zis Anda.

A fost momentul în care Silvia și-a făcut apariția și i-a filmat, lucru ce l-a înfuriat pe Ștefan.

Episodul 39 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 20 decembrie 2024. Silvia și-a făcut apariția la Podișor ca să facă un material în exclusivitate

În episodul 39 din primul primul sezon al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, Anda își face griji că toată lumea a aflat de Ștefan și de ei.

„Te-am rugat să nu te bagi în viața noastră! Tu faci știri de scandal, nu portrete. Cauți exclusivitate! Totul trebuie să fie despre rating!”, a strigat Ștefan supărat.

„Ați uitat cum e să fii căutat? V-a luat lavanda mințile?! Vreau să veniți la mine în emisiune, să dați o declarație, să spuneți lucrurilor pe nume. Poate o să fie ocazia perfectă ca să scăpați de toate problemele”, a zis Silvia.

Anda spune că nu vrea să apară la televizor, că soluția aceasta nu există. Între timp, Silvia o roagă pe fiica ei să o convingă să o aducă pe Anda la emisiune, căci gândul ei este să o umilească pe Anda.

„Tu nu ai nicio limită, Anda m-a ajutat mai mult decât m-ai ajutat tu”, a fost replica tinerei, care i-a dezvăluit totul tatăl lui.

Între timp, țipetele Andei îl alertează pe Ștefan. Femeia s-a trezit cu fotogramul misterios pe terenul ei și a reacționat violent.

Anda încearcă să spună adevărul: „Ștefan, nu vreau să apar la televizor ca să nu mă vadă rudele soțului meu. Asta voiam să spun, e o poveste lungă și grea și nu știu de unde să o apuc”.

Alma și Maria încep să se înțeleagă din ce în ce mai bine și chiar ajung să pună la cale un plan să își ajute părinții să se apropie, exact ca „două surori”.

„Dacă nu ești gata să îmi spui, nu trebuie să îmi spui acum”, a zis Ștefan către Anda.

„Eu am refuzat să mă căsătoresc cu tine nu pentru că nu am vrut sau nu vreau, ci pentru că mi-a fost foarte frică de faptul că nu o să mă accepți dacă afli ce am făcut. Am omorât un om. Pe soțul meu. Eu l-am omorât”, a fost confesiunea făcută de Anda.

Episodul 40 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 20 decembrie 2024. Anda încearcă să discute cu Ștefan, dar lucrurile nu par să meargă bine între ei

În episodul 40 din primul sezon al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, Ștefan aleargă și încearcă să își facă ordine în gânduri, după ce a aflat că Anda a omorât un om.

Adrian se simte mai bine și Dinu se bucură din plin de veștile primite de la medici. Amalia îi spune că s-a gândit mult și că a decis să se mute într-o casă a ei: „Deci asta faci, asta vrei, mă părăsești”.

Anda încearcă să discute cu Ștefan, dar lucrurile nu par să meargă bine între ei: „Am și eu nevoie de timp să procesez tot. Eu am înțeles și înțeleg tot, dar am nevoie de timp”.

Ștefan află de la Maria că Anda și-a pus în gând să plece de la Podișor, așa că el s-a dus direct la Anda: „Fii atentă aici, eu mi-am dat seama că sunt un bou. Eu nu vreau să pleci, să pleci de aici, din casă și am să te rog să nu pleci. Tot ce ai făcut tu a fost corect. Dar asta nu conteaază. Tu ești cu un pas înainte și ce mă ține acum e orgoliul meu. Eu trebuie să mai fac ceva. Stai un pic!”.

Episodul 40 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 20 decembrie 2024. Albert, soțul Andei, își face apariția la Podișor, chiar când Ștefan o cere pe Anda în căsătorie

Ștefan a revenit cu inelul de logodnă și, fix când s-a pus în genunchi să o ceară din nou în căsătorie și i-a adresat întrebarea, personajul misterios și-a făcut apariția și i-a văzut.

„Ah, o nuntă! Ce romantic! Dar cum facem, că tu ești deja căsătorită! Căsătorită cu mine!”, a zis Albert, în ultimul episod din primul sezon al serialului „Iubire cum parfum de lavandă”.

Poți să revezi primul sezon al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” pe AntenaPLAY, acolo unde te invităm să descoperi și alte show-uri și producții marca Antena 1.