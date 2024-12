Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 26, 27 și 28, 6 decembrie 2024. Anda, pusă de Ștefan să spună adevărul despre tot

Află ce s-a întâmplat în serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, în episoadele 26, 27 și 28, difuzate vineri, 6 decembrie 2024. Anda e pusă de Ștefan să spună adevărul, după apariția lui Adrian la cina de familie.

În cele mai recente episoade din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, Anda și Ștefan au fost prinși în mrejele trecutului și vor să descopere adevărul despre familiile lor. Alma află că tatăl Andei i-a ucis străbunica, iar lucrurile vor lua o întorsătură neașteptată atunci când Silvia Lungu se întoarce în Podișor cu o propunere importantă pentru Ștefan, fostul ei soț. Descoperă ce s-a mai întâmplat în episoadele 26, 27 și 28 din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”.

În episoadele de astăzi, Anda e pusă de Ștefan să spună adevărul, după apariția lui Adrian la cina de familie.

Episodul 26 din Iubire cu parfum de lavandă, 6 decembrie 2024. Ștefan se decide să rămână cu Anda, dar Silvia nu este de acord

Silvia Lungu se întoarce în Podișor și încearcă să se adapteze la „soarele de țară”. Între timp, Ștefan încearcă să își limpezească gândurile jucând fotbal, dar este abordat de primarul care îi propune să se ocupe mai serios de ideea de a antrena echipa din Podișor, pentru a putea primi în continuare fonduri europene: „Hai, ne mobilizăm, da?”.

Între timp, la părintele Ion Șandru începe să lucreze iar Sever, lucru ce o ia prin surprindere pe Ioana.

Între Dinu și Amalia Păun parcă începe să există dorința unei apropieri, în timp ce Ștefan și Anda discută despre ei și cum vor evolua.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 23, 24 și 25, 5 decembrie 2024. Silvia apare cu o propunere importantă pentru Ștefan

„Te-ai decis? Tu ești un tip foarte norocos. Nu ai primit acum ceva timp și o casă? Norocul tău e un lucru bun. Acceptă propunerea Silviei, fă bani și lasă-mi mie casa”, a zis femeia.

„Nu ți-ar părea rău să plec? Tu știi care este motivul pentru care eu vreau să rămân aici?”, a zis Ștefan, dar momentul celor doi a fost întrerupt de Silvia.

Adrian s-a dus să se întâlnească și să discute cu fratele lui și soția acestuia, însă au ieșit scântei, în episodul 26 din serialul Iubire cu parfum de lavandă din 6 decembrie 2024.

„Nu se ia nimeni de sirena mea, da?”, a fost replica lui Dinu, după ce l-a gonit pe fratele său.

Între timp, Anda și Ștefan discută iar despre situația lor.

„Ce facem, Anda?”, a fost întrebarea pusă de bărbat.

„Cum adică? Decizia e la tine”, a fost replica femeii.

„Nu vreau să fie la mine. Nu vreau asta. Tot ce îmi amintesc e că am venit aici ca să îmi recapăt viața. Apoi am călcat aici, în Podișor, am descoperit locul ăsta, oamenii ăștia, am descoperit-o pe fii-mea, lavanda, pe tine. Și mi-am dat seama că asta ar putea să fie noua mea viață”, a completat Ștefan.

„Ai vrea asta?”, a fost întrebarea pusă de Anda, în episodul 26 din serialul Iubire cu parfum de lavandă din 6 decembrie 2024.

„Aici se simte ca acasă. Locul ăsta se simte ca acasă. Și eu nu știu dacă el mă vrea. Nu e vorba doar de loc. Ești tu. Dacă tu vrei să plec, atunci plec. Dacă vrei să rămân atunci rămân. Eu vreau să rămân, dar dacă tu nu vrei atunci cade tot”, a zis la final Ștefan.

Cu altă ocazie, Silvia a stat de vorbă cu Anda și i-a zis cât de important e să meargă la emisiune, nu să rămână acolo.

„Îl ții aici pentru că totul e ceva nou. Îl ții cu niște fire invizibile. Dar și noul se învechește. Dar Anda, Ștefan are nevoie de celebritate. A fost făcut pentru asta, a trăit așa, ani de zile a trăit așa. Vorbim despre un om pentru care urlau stadioanele. Locul lui Ștefan nu este aici, nu a fost niciodată și eu cred că tu știi foarte bine asta”, a zis Silvia.

Între timp, Adrian reușește să îl enerveze pe Ștefan atunci când spune că Anda ar proveni dintr-o „familie de criminali”, moment în care Ștefan i-a dat un pumn.

„Te-a făcut ca pe ultimul fraier, mă”, i-a zis Adrian, de față cu toți cei prezenți.

Dinu și Amalia încearcă o apropiere, însă lucrurile nu merg deloc așa cum și-ar fi dorit, căci gândul femeii zboară la partenera din Spania a bărbatului.

Ștefan îi spune Andrei că își dorește să fie alături de ea și că nu îi pasă de celebritate. Avocatul îl sună pe bărbat și îi cere să rezolve problema succesiunii.

Episodul 27 din Iubire cu parfum de lavandă, 6 decembrie 2024. Anda și Ștefan se ceartă despre succesiune

Ștefan și Anda stau de vorbă atunci când avocatul își face apariția la casă.

„Despre asta voiam să îți zic”, a fost replica lui Ștefan.

Între timp, Amalia se gândește tot mai mult la problema relației sale cu Dinu și la faptul că nu poate să doarmă cu el. Totuși, aceasta începe să conștientizeze unde a greșit și acceptă să privească lucrurile altfel.

Silvia se întâlnește accidental cu Adrian și femeia pare să îi facă ochi dulci: „Nu știu unde e Anda, dar dacă te intereseaază și altceva…Sunt aici”.

În fața avocatului, Anda și Ștefan au spus că au ajuns la o înțelegere în privința casei, în episodul 27 din serialul Iubire cu parfum de lavandă din 6 decembrie 2024

„Dorim să facem succesiunea. De ce eziți? Asta a fost dorința lui tata. Cine sunt eu să mă opun?!”, a fost reacția femeii, care s-a ridicat de la masă și a plecat.

Avocatul a anulat discuțiile și l-a sfătuit pe Ștefan să nu lase timpul să afecteze lucrurile.

Între timp, Amalia vine la magazin la Dinu și încearcă să îl seducă printr-un dialog fierbinte.

Adrian o anunță pe Anda că răbdarea lui a ajuns la final și că vrea câmpul cu lavandă în schimbul casei.

„Timpul trece și nu e în favoarea ta”, a zis bărbatul, în episodul 27 din serialul Iubire cu parfum de lavandă din 6 decembrie 2024

Adrian se duce la Silvia și cere un autograf, oferindu-i totodată cartea lui de vizită, pentru o posibilă viitoare întâlnire.

Traian o sărută pe Claudia, directoarea școlii, și îi spune că o place, iar aceasta îi acceptă sentimentele.

Anda îi spune lui Ștefan că vrea să ia el tot. Silvia află că bărbatul nu acceptă propunerea cu emisiunea, iar vestea nu e bine primită de fosta soție.

„Sunteți doi naivi, doi proști”, a fost concluzia femeii.

Episodul 28 din Iubire cu parfum de lavandă, 6 decembrie 2024. Adrian apare la cina cu Silvia, Anda și Ștefan. Ce s-a întâmplat

Silvia se pregătește să plece la București, dar Ștefan în continuare nu vrea să audă de oferte ei.

Lucrurile nu merg deloc bine între Amalia și Dinu și bărbatul pare deranjat că ea a mers la Anda, în loc să stea să discute despre relația lor. Totodată i-a propus o cină cu toți.

Adrian și Silvia sunt tot mai apropiați, dar tototdată par că pun ceva la care împreună. Traian îi vede pe cei doi în pădure și Anda este anunțată.

Amalia încearcă să se apropie și să îl abordeze pe Dinu, dar tot ce pot să facă este să se certe.

Adrian își face apariția la cină alături de Anda, Ștefan și Silvia. Masa de împăcare mai mult agită spiritele, în episodul 28 din serialul Iubire cu parfum de lavandă din 6 decembrie 2024

Lăcri îl scoate pe Adrian din casă pe sus și îl amenință: „Te mănâncă dracii și spun tuturor cum ai obținut terenurile alea ale tale. Sunt în stare de orice pentru Anda”.

„Anda, trebuie să îmi zici tot dacă vrei să mai fie ceva între noi”, a zis Ștefan, la finalul cinei.

Tot ce trebuie să știi despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” de pe Antena 1

Ştefan Lungu (Adi Nartea), fost fotbalist la o echipă de top din Marea Britanie, obişnuit cu ritmul vieţii luxoase de la oraş, dar divorţat şi tată de copil adolescent, ajunge în satul idilic în care trăieşte Anda (Michaela Prosan), mamă singură, medic respectat în comunitatea în care viaţa are un alt ritm. Cei doi ajung să trăiască o iubire total neaşteptată. Secrete întunecate, gelozii, intrigi şi minciuni de tot felul le vor sta în cale la tot pasul până îşi vor găsi drumul unul către celălalt, într-un loc în care oamenii trăiesc şi iubesc după alte reguli.

Din distribuția serialului ce poate fi urmărit pe AntenaPLAY fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dani Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu.