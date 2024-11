Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 5, 6 și 7, 7 noiembrie 2024. Anda îi mărturisește doamnei Floarea că a omorât un om

În noile episoade din Iubire cu parfum de lavandă ies la iveală tot mai multe secrete din trecutul protagoniștilor.

În episoadele 5, 6 și 7 din Iubire cu parfum de lavandă, Ștefan dezvoltă sentimente din ce în ce mai intense față de Anda, pe care o imploră să nu plece din casă. După ce Adrian Păun îi propune să îi vândă lui câmpul cu lavandă, în schimbul tăcerii sale, Anda îi mărturisește doamnei Floarea ca și-a ucis soțul.

Iubire cu parfum de lavandă, episodul 5 - „Trecutul vine din urmă”, 7 noiembrie 2024. Anda și Maria se mută din casă

În episodul 5, fiica lui Ștefan Lungu și cea a Andei se ceartă din nou. Maria vine plângând la mama ei, iar Ștefan decide să poarte o discuție serioasă cu Alma, fata sa. Adolescenta îi mărturisește cu lacrimi în ochi că nu mai vrea să se înoarcă acasă, la mama ei, deoarece acolo se simte „invizibilă”.

După discuția purtată cu Alma, Ștefan îi dezvăluie Andei că aici, în sat, se simte pentru prima dată conectat cu fiica sa.

„Și eu ce fac cu fata mea? Visul tău la o familie perfectă o distruge pe a mea”, i-a spus Anda lui Ștefan.

Dis-de-dimineață, Anda și Maria își fac bagajele. Ștefan o imploră pe Anda să nu plece din casă, însă nu reușește să o convingă, iar aceasta se mută la corturi.

„Gândește-te la Maria! Eu nu renunț așa ușor, să știi!”, a spus Ștefan, în încercarea de a o convinge pe Anda să se înoarcă înapoi în casă.

În timp ce Anda căuta soluții, cerându-i nanei sale să își mute cabinetul la ea, Ștefan decide să mai cumpere un pat în casă. Maria se bucură la aflarea veștii și o întreabă pe mama ei dacă se pot muta înapoi în casă. Când Anda îi răspunde că se va mai gândi, Maria își iese din fire și țipă la mama sa.

„De ce nu spui și tu <<da>> cuiva care vrea să ne ajute?!”, i-a reproșat Maria mamei sale.

Iubire cu parfum de lavandă, episodul 6 - „Nimic nu rămâne îngropat”, 7 noiembrie 2024. Anda a mărturisit că și-a omorât soțul

În episodul 6, Ștefan o imploră pe Anda să se întoarcă înapoi în casă și îi cere iertare pentru tot răul pe care i l-a făcut.

„(...) Eu nu am avut de-a face cu faptul că ai pierdut casa asta și încerc din răsputeri să nu îți fac rău și să îndrept lucrurile. Așa că, te rog, hai înapoi în casă!”, i-a spus Ștefan, oferindu-i Andei flori de lavandă.

„Nu e momentul!”, a zis Anda, după ce Ștefan a încercat să o sărute. „O să rămân pentru Maria. Până găsesc o soluție. Să știi că ce fac acum este un semn de încredere”, a mai adăugat ea.

Între timp, la casa lui Ștefan și a Andei își face apariția Adrian Păun, care îi propune acesteia să îi vândă lui câmpul cu lavandă, în schimbul tăcerii.

„Am o propunere salvatoare și tu cam ai nevoie să fii salvată. Nu vorbesc despre situația cu casa și moștenirea. În viața ta s-au întâmplat niște lucruri și uneori trecutul revine. Vreau să îmi vinzi mie câmpul cu lavandă și apoi să-l convingi pe Ștefan să îmi vândă mie casa”, i-a propus el Andei, mărturisind că îi știe secretul.

Seara, Ștefan a așteptat-o pe Anda cu o cină romantică, însă ea l-a respins, fiind afectată de discuția avută în timpul zilei cu Adrian. Când rămâne singura cu Floarea Costa, Anda îi mărturisește acesteia că și-a ucis soțul, pe Albert.

A doua zi, doamna Floarea vine într-un suflet la Anda, care se afla în câmpul de lavandă, și o imploră să îi spună tot adevărul.

„(...) Umbla cu afaceri murdare cu unii de prin Timișoara și era foarte periculos. Ce a urmat a fost groaznic! Ne-am certat și am urlat de frică, de neputință, i-am spus că știu tot și m-a lovit și am căzut la pământ. El a continuat să mă lovească și, cât eram acolo întinsă pe jos, mi-am luat mâinile și le-am pus în jurul burții și am simțit-o pe Maria. Am știut că trebuie să fiu puternică pentru ea și m-am târât, am luat ceva și l-am lovit cu toată disperarea. M-am ridicat, am luat tot ce am găsit și m-am suit în primul tren. Nu m-am uitat o secundă în urma mea și am venit aici”, i-a povestit Anda nanei sale.

Anda i-a mai mărturisit doamnei Floarea că tatăl ei a aflat totul și au ținut împreună secretul.

Iubire cu parfum de lavandă, episodul 7 - „În văzul tuturor”, 7 noiembrie 2024. Anda îi cere lui Ștefan să aibă grijă de Maria dacă ea pățește ceva

În episodul 7, Adrian o caută din nou pe Anda și o șantajează.

„Prețul nu e mare. Ce este o bucată de pământ pentru o viață de om? Semnăm actele?”, o întreabă el, iar Anda îl refuză categoric: „Nu știu despre ce secret vorbești!”

În timpul discuției lor își face apariția și Ștefan, care îl ia la întrebări pe consilier.

„Anda m-a chemat. Vrea să vândă partea ei. Nu ți-a zis?”, a spus Adrian, moment în care Anda părăsește conversația.

„Stai departe de Anda! Ai înțeles?!”, i-a spus răspicat Ștefan, după ce l-a îmbrâncit.

După altercația avută cu Adrian Păun, Ștefan i-a cerut explicații Andei. Aceasta a răbufnit și i-a reproșat că din cauza lui se întâmplă toate aceste lucruri.

„De când ești aici se întâmplă toate astea! Ai distrus tot! Acum ce încerci să faci? Să pozezi în unul care vine să mă salveze? N-am nevoie Ștefan! Era mai simplu fără tine aici!”, i-a reproșat Anda.

Mai târziu, Anda îi cere scuze lui Ștefan, iar cei doi se sărută din nou.

„Te rog lasă-mă să te ajut! Nu te înțeleg de ce te tot schimbi. Cine ești?”, o întreabă Ștefan pe Anda.

Episodul 7 se încheie cu Anda care îl imploră pe Ștefan să aibă grijă de Maria, fata ei, dacă ea pățește ceva. De asemenea, Amalia află că Dinu, soțul ei, s-a sărutat cu o altă femeie.

„Te implor, ai grijă de Maria?”, a fost rugămintea pe care Anda i-a adresat-o lui Ștefan.

Tot ce trebuie să știi despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” de la Antena 1

Serialul original Iubire cu parfum de lavandă va avea premiera joi, 31 octombrie, pe Antena 1! Producţia, ce ulterior va fi difuzată în fiecare joi şi vineri, de la ora 20:30, pe Antena 1, aduce în prim-plan o poveste originală de iubire, în care doi oameni maturi, captivi în lumi complet diferite, au şansa unui nou început împreună, dincolo de toate greutăţile din vieţile lor.

Ştefan Lungu (Adi Nartea), fost fotbalist la o echipă de top din Marea Britanie, obişnuit cu ritmul vieţii luxoase de la oraş, dar divorţat şi tată de copil adolescent, ajunge în satul idilic în care trăieşte Anda (Michaela Prosan), mamă singură, medic respectat în comunitatea în care viaţa are un alt ritm. Cei doi ajung să trăiască o iubire total neaşteptată. Secrete întunecate, gelozii, intrigi şi minciuni de tot felul le vor sta în cale la tot pasul până îşi vor găsi drumul unul către celălalt, într-un loc în care oamenii trăiesc şi iubesc după alte reguli.

Filmările, realizate în paralel cu două echipe de producţie, sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele proiectului urmărind conturile oficiale de socializare ale serialului. Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dani Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu.