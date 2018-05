Andrei Gîrjob de la „iUmor”: „Cea mai puternică reacție a fost când am reușit să fac oameni să plângă”

Prezent pentru a doua oară pe scena ”iUmor”, Andrei Gîrjob a primit voturile necesare pentru a ajunge în finală, dar a aflat și că se situează pe primul loc în topul celor mai drăguți concurenți ”iUmor” făcut de Delia.

În sezonul cu numărul 5 ”iUmor”, Andrei a reușit să ”fure” voturile juraților cu un număr de magie folosind cărți de joc. Mai exact, Andrei a reușit să scoată cărțile semnate de Delia, Cheloo și Mihai Bendeac dintr-un pantof, dintr-o pungă de pufuleți și, respectiv, dintr-o pungă de hârtie în care amestecase tot pachetul.

”Temerile au loc acasă când creez scenariul, dar când sunt pe cale să urc pe scena voastră, sunt deja pregătit. Diferența între mine de acum și cel de la început este că acum caut doar numere cu care oamenii să rezoneze și să aibă o reacție: de uimire, de suspans, de râs sau pur și simplu de empatie”, povestește Andrei, care de-a lungul timpului a avut parte de reacții memorabile la numerele sale.

”Cea mai puternică a fost când am reușit să fac oameni să plângă. Numele unei persoane dragi a apărut pe cartea pe care o ținea o spectatoare în mână. Ulterior am aflat că acea persoană nu mai este printre noi, iar șocul apariției numelui a fost atât de puternic încât ea a început să plângă. Atunci am știut că am în mână o armă care poate mișca oameni și trezi în ei sentimente puternice”, povestește magicianul care poate fi văzut din nou duminică, în finala ”iUmor”. Andrei Gîrjob lucrează de la câteva ore până la câteva luni pentru a putea pregăti un număr complex. ”După ce stăpânesc tehnic un număr, vine partea provocatoare când trebuie să gândesc și să scriu un scenariu și să îi ofer un ambalaj cu adevărat... magic! Mi-ar plăcea să demonstrez că și magia are potențial de câștig și că publicul român se bucură de un astfel de moment. Ar însemna totul pentru mine”, a mai spus Andrei.

Cea mai îndrăgită emisiune de umor din România se apropie de finalul celui de-al cincilea sezon. Duminică, 27 mai, de la ora 20.00, în marea finală, românii vor afla cine este câștigătorul din acest sezon! Irinel și Diana, Andrei Gîrjob, Sevi și Francesca, Bogdan Zloteanu, Isabela Iacupovici, Renata Cilan, Mirela Buhuș, Dan Cîrstea, Andrei Cojocaru, Cătă Dum și Dan Țuțu sunt cei care se luptă de această dată pentru marele premiu. Finala ”iUmor” va fi înregistrată, însă votul telespectatorilor se va face live, după ce fiecare dintre câștigătorii celor 11 ediții își va prezenta numărul pregătit.

Dacă în audiții aceștia aveau nevoie de două dintre voturile juraților pentru a ajunge la vot în aplicația ”iUmor”, în marea finală, concurenții trebuie să îi convingă pe toți trei, altfel sunt eliminați. În seara difuzării marii finale, publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 de minute pentru a decide prin votul prin SMS la 1313 (numai în reţelele mobile VODAFONE, ORANGE, TELEKOM) marele câștigător, care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro.

