iUmor, sezonul 13, 18 septembrie. Surpriza serii: Dan Badea l-a luat la roast pe Costel: „Am zis că nu o să vin pentru nimeni”

Când i-au auzit numele, jurații au fost surprinși. Nu se așteptau ca prezentatorul emisiunii să urce pe scenă pentru un moment de roast. Dan Badea și Costel sunt însă colegi și prieteni buni, așadar cine altcineva să îi facă un roast mai „piperat”?

Dan Badea, surpriza serii la iUmor, sezonul 13. L-a luat la roast pe Costel

„Cu roast-ul se consolidează relația de prietenie”, a zis Costel la testimoniale.

Dan Badea a început momentul direct cu o înțepătură pentru Costel. „Le-am zis că nu o să vin vreodată să fac roast pentru nimeni. Deci, Costel…

Pentru început, vreau să vă spun că m-a onorat invitația voastră de a face mișto de Costel, deși a făcut destul natura. În continuare, puțină istorie, așa cum este și cariera lui Mihai.

Costel s-a născut în martie, în Moldova, la Bacău. Asta înseamnă că ai lui l-au conceput undeva prin iunie. Adică cu 3 luni înainte de culesul viei. Deci, spre deosebire de Bordea, este un copil făcut din dragoste și nu la beție.

Faptul că a fost conceput în luna copilului, l-a făcut pe Costel să rămână un copil până acum, la 40 de ani”, a spus Dan Badea.

Glumele nu s-au oprit aici, comediantul punând accent pe „pasiunea” pentru alcool a lui Costel.

„Legenda spune că indiferent cât de beat este, Costel tot se poate feri de o scrumieră care vine spre capul lui. Nu și de o sticlă de bere, pentru că un moldovean adevărat nu refuză o băutură indiferent de cum ar veni spre el (..)

Nu folosește prezervative (..) Tocmai de asta are 3 copii. Este singurul om din lume pe care îl știu, care după vasectomie a mai făcut un copil”, a adăugat Dan Badea.

Nici glumele despre statura lui Costel nu au lipsit. „La UNATC, Costel a intrat penultimul, deoarece în anul acela admiterea s-a făcut în ordinea înălțimii. Glumesc, s-a făcut în ordine greutății, toate celelalte locuri fiind ocupate de Micutzu. (..)

Nu cumva cei de la UNATC să se simtă prost pentru majoritatea actorilor pe care îi formează în ultima perioadă. Stai liniștit, Mihai, tu ești excepția. Nici nu zici că ai trecut pe acolo. La cum te comporți, zici că ai terminat Institutul de Teamă și Chin”, a mai spus Dan Badea.

Așa cum era de așteptat, nici jurații emisunii nu au scăpat. „Delia, jurata noastră de 5 stele all inclusive care visează la „all you can eat”. Sub pupitrul tău ai atâta mâncare că Piața Matache o să își schimbe numele..

Cheloo, nu o să îți vină să crezi, dar tu și Costel aveți foarte multe în comun. Operele voastre conțin același limbaj. Publicul care nu îți înțelege ție muzica este același care aruncă în Costel cu scrumiere. Știu că îl invidiezi pe Costel pentru părul lui, indiferent cât de scurt l-ar tunde, crește la loc ca iarba.

Apropo, știți că pe Costel au vrut să îl ia ca imagine pentru un celebru brand de șampon? Dar pentru că el nu are mătreață, au luat-o pe Adelina Pestrițu”, a adăugat comediantul.

„Costel, primul tău special a fost „sex, droguri și copii”, deși ordinea corectă era „droguri, sex, copii, regrete. (..) Hai să lăsăm gluma la o parte, cam ce face Micutzu în ultima vreme. Costel, te iubesc, ești idolul meu”, și-a încheiat Dan Badea numărul, iar la final cei doi s-au îmbrățișat.

„Mi-a plăcut, am râs. Doar că sunt obișnuit cu golani mai mari în ale roast-ului. Ăia sunt duri. Dan Badea a fost finuț”, a zis Costel la testimoniale.

